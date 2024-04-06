Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansı\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Tavlı, mesajında, AA'nın Milli Mücadele'nin sesini yurdun dört bir yanına ve dünyaya duyurduğunu belirtti.
Ulusal ve uluslararası kamuoyunu her zaman doğru ve eksiksiz bilgilendiren Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Tavlı, "Bu vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere AA'nın kuruluşunda ve bugüne kadarki gelişiminde emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun tüm mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
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Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu. Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın kritik olduğunu belirterek Sakaryaspor'u tebrik etti. Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, taraftarlarına destek çağrısında bulundu ve üst lige çıkmak istediklerini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, üst lige çıkmak için tek final oynamak istediklerini belirtti. Boluspor cephesinde ise Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, önlerindeki 5 maça odaklandıklarını ve play-off barajında kalmak için mücadele edeceklerini söyledi.
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, ramazan akşamları etkinlikleri dolayısıyla dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, tarihi sokaklarda gezdi. Kazdağlıoğlu Meydanı'nda başlayan etkinlikte dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, omuzlarına aldıkları tulumba ile Tarihi Çarşı'nın sokaklarında tur attı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken etkinlik, Han Arkası'nda sona erdi. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökcü, etkinliğin ardından gazetecilere, ilk tulumbanın 1859'da hediye edildiğini ve böylelikle ilçede itfaiye teşkilatının kurulduğunu söyledi. Gösteriye vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Gökcü, 'Biz tarihi bir şehirde yaşıyoruz. Bu konakları yangınlara karşı korumakla görevliyiz. Böyle tarihi bir ilçede görev yapmak hepimiz için onur ve gurur verici.' dedi.
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