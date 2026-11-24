Samsun Valisi Orhan Tavlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, mesajında, milletin köklü tarihini, kültürünü, değerlerini ve geçmişten gelen birikimini merkeze alarak çocukları geleceğe hazırlayan öğretmenlerin milletin gönlünde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşılmasında büyük katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:

"Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik ünvanının verildiği bu anlamlı gün vesilesiyle bir kez daha öğreten, eğiten, yetiştiren, terbiye eden, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen ve açığa çıkaran tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyorum."

Görevleri başında şehit olanlar başta olmak üzere hayatını kaybeden öğretmenlere Allah'tan rahmet, emekli öğretmenlere sağlıklı ve uzun ömürler dileyen Tavlı, "Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye ederek öğrencisine kimi zaman annelik, kimi zaman babalık, kimi zaman da arkadaşlık eden, istikbalimizin mimarı, fedakarlığın ve sevginin timsali tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü canıgönülden kutluyorum."