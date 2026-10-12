Samsun Vezirköprü\'de 311 servis aracı personeline öğrenci güvenliği anlatıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında görev yapan servis sürücüleri ve rehber personele yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Vezirköprü Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, trafik güvenliği, öğrenci emniyeti ve ilgili mevzuat konuları ele alındı.

Toplantıya Kaymakam Bayram Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaşar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Başar, okul müdürleri ve servis şoförleri katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim kapsamında 3 bin 699 öğrencinin 311 servis aracıyla taşındığını belirterek bu sistemin aksamadan yürümesi için çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Kaymakam Bayram Yıldız da ilçedeki öğrencilerin yüzde 25'inin taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gördüğünü belirterek, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi için görevli personelin sorumluluklarını yerine getirmesinin önem taşıdığını kaydetti.

Toplantıda, Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri hakkında bilgi verildi. Genel trafik kuralları, öğrencilerin araçlara iniş ve binişlerinde alınması gereken önlemler, öğrenci güvenliği, etkili iletişim, iş sağlığı ve güvenliği ile sürücü ve rehber personelin görev ve sorumlulukları konularında sunumlar yapıldı.