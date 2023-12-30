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Samsun Yakakent'te Asayiş Uygulaması Düzenlendi - Son Dakika
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Samsun Yakakent'te Asayiş Uygulaması Düzenlendi

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda uyuşturucu ve kullanım aparatı ele geçirildi, bir zanlı hakkında adli işlem yapıldı. Ayrıca mevzuata aykırı sesli ve ışıklı cihaz tespit edilen bir araç sahibine idari para cezası verildi.

Samsun Yakakent\'te Asayiş Uygulaması Düzenlendi
30.12.2023 - 11:21,  Güncelleme: 11:22
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Samsun'un Yakakent ilçesinde asayiş uygulaması düzenlendi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçlularla mücadele, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada 0,8 gram uyuşturucu ile kullanım aparatı ele geçirildi, 1 zanlı hakkında adli işlem yapıldı. Durdurulan bir araçta ise mevzuata aykırı sesli ve ışıklı cihaz tespit edilmesi üzerine araç sahibine 4 bin 64 lira idari para cezası verildi, cihaz da söktürüldü.

İl genelinde can ve mal güvenliğinin temini için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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