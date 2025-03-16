Samsunlular Piknikte İftar Geleneğini Yaşatıyor

Bir şehrin geleneği oldu: Oruçlarını piknikte açan Samsunluların mangal dumanı gökyüzünü kaplıyor

SAMSUN - Samsun'da park alanında toplanan binlerce kişi, geleneksel hale getirdikleri alışkanlık üzerine oruçlarını piknik yaparak mangal eşliğinde açıyorlar. Birçok mangalın aynı anda yanmasıyla da gökyüzünü duman bulutu kaplıyor.

Her Ramazan ayında vatandaşların uğrak noktası olan Batı Park, 825 bin metrekarelik alanda yer alıyor. Amazon kanalı, seyir terası, restoranları, piknik alanları gibi yeşil alanları alanları bulunan bölge, vatandaşlar tarafından oldukça fazla rağbet görüyor. Günün erken saatlerinden itibaren insanların masa yarışına girdiği alanda Ramazan ayı ise eşsiz görüntülere sahne oluyor. İftar saatine kısa süre önce göğe yükselen binlerce mangalın dumanı hem görüntüsüyle hem de kokusuyla iştahları daha da kabartıyor. Samsunlular tarafından geleneksel hale getirilen piknik havasında iftar yapmak, şehir dışından gelen vatandaşların da oldukça dikkatini çekiyor.

"Her yer dolmuş taşmış, yerde iftar yapacağız"

Kalabalıktan dolayı masalı bir yer bulamadıkları için yerde iftar yapacaklarını dile getiren Emir Eskiçırak, "İftar yapmak için Batı Park'a geldik. Mangalda sucuk ve köfte yapacağız. Bugün için arkadaşlarla burayı seçtik. Alan çok kalabalık. Maalesef masalı yer bulamadık. Biraz geç geldik. Daha erken gelseydik bulabilirdik ancak her yer dolmuş taşmış. Biz de sofra bezini kurduk, yerde iftar yapacağız" dedi.

"Orucumuzu piknik yaparak açmak istedik"

Arkadaşları ile birlikte oruçlarını piknik yaparak açmak istediklerini belirten Ersan Yıldız, "Kalabalık bir ekip olarak Ramazan ayında piknik yapmayı düşündük. Bu sefer orucumuzu piknik yaparak açmak istedik. Mekan gayet kalabalık ve eğlenceli görünüyor. Çok erken geldik. Çok kalabalık ve çok talep olacağını bildiğimizden öğlen saatlerinde geldik. Önlemimizi aldığımızdan masa bulduk. Menümüzde tavuk ve köfte var. Allah herkesin orucunu kabul etsin" diye konuştu.

"Saat 14.00'ten sonra gelen yer bulamaz"

Çok rağbet gören alanda masalı yer bulmanın oldukça zor olduğuna değinen Yusuf Seldüz ise, "İftar için arkadaşlarımızla mangal yapmak istedik. Onun için de güzel bir atmosferi olan Batı Park'a geldik. Samsun'da havalar şu an çok güzel. Buranın yerlisiyiz ve bu geleneği biliyoruz. Çok erken geldiğimizden masa bulduk. Saat 14.00'den sonra gelenler burada masa bulmazlar. Erken gelmemize rağmen biz bile zor yer bulduk" şeklinde konuştu.

Alanda akşam ezanının ardından oruçlar açılırken, uzun bir süre gökyüzünü meşgul eden mangal dumanlarının yerini bu sefer da semaver dumanları alıyor. Karınlarını doyuran Samsunlular, yemeğin üstüne semaver çayı içerek sahura kadar alanda piknik yapmaya devam ediyor.