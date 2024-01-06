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Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

Samsunspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek galip geldi. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Markus Alfred Gisdol, zorlu bir hafta geçirdiklerini ve galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze ise kötü bir performans sergilediklerini ve maçın istedikleri gibi gitmediğini söyledi.

06.01.2024 - 23:03,
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Fatih Karagümrük maçının ardından

Gökhan İÇKİLLİ - Ersin DEMİR SAMSUN,(DHA)- Süper Lig'in 19'uncu haftasında Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Shota Arveladze ve Markus Alfred Gisdon basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Markus Alfred Gisdol, 'Bizim için çok zor bir hafta oldu. Zorlu bir haftaya girdik. Kulübümüzün emektarlarından Orhan Üren'in oğlunu kaybetmesi nedeniyle duygu yüklü bir haftaydı. Netliği belli olmayan sakatlıktan gelen oyuncularımız vardı. Gerek bu maç olsun, gerekse önümüzdeki maçlarda en iyi ilk 11'i oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların totalinde bu galibiyetten dolayı mutluyuz' ifadelerini kullandı.

SHOTA ARVELADZE KÖTÜYDÜK

Karşılaşmada kötü bir performans sergilediklerini belirten Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, 'Bu maç olmadı. Daha fazlasını bekliyordum. Bizi rakip zorlamadı. Çok kolay toplar verdik. Karambol gibi bir maç oldu. İki taraf da çok top kaybı oldu. Onlar bir gol attı, biz atamadık. Kötüydük' diye konuştu. (DHA)

Samsunspor, Fatih Karagümrük\'ü 1-0 mağlup etti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsunspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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