Samsunspor Son Dakikada Göztepe\'yi Yendi

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(ANKARA) - Süper Lig'de 7. hafta maçında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Samsunspor son dakikada bulduğu golle Göztepe'yi 4-3 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçında Samsunspor Göztepe'yi konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 16: 00'da başlayan maçı hakem Mehmet Türkmen yönetti.

13. dakikada Samsunsporlu Zeki Yavru'nun kendi kalesine attığı golle Göztepe 1-0 öne geçti. Ev sahibi Samsunspor 28. dakikada Marius Maouandilmajid'in golüyle beraberliği yakaladı. Göztepe 41. dakikada Ramulo Cardoso ve 50. dakikada Juan Santos da Silva'nın golleriyle durumu 3-1'e getirdi. Samsunspor 70. dakaikada Olivier Ntcham ve 79. dakikada Kingsley Schindler ile durumu 3-3'e getirdi.

90 artı1'de Oliver Ntcham tekrar sahneye çıktı ve son dakikada Samsunspor'a galibiyeti getiren golü attı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Samsunspor sahasında son dakikada bulduğu golle Göztepe'yi 4-3 mağlup etti.