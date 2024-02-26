San Francisco'da Çin Yeni Yılı geçit töreni renkli bir şölene dönüştü - Son Dakika
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San Francisco'da Çin Yeni Yılı geçit töreni renkli bir şölene dönüştü

San Francisco\'da Çin Yeni Yılı geçit töreni renkli bir şölene dönüştü

ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı geçit töreninde sokaklar rengarenk performansları izlemeye gelenlerle dolup taştı.

26.02.2024 14:52
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SAN FRANCİSCO, 25 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin San Francisco kentinde düzenlenen Çin Yeni Yılı geçit töreninde sokaklar rengarenk performansları izlemeye gelenlerle dolup taştı.

Kaynak: Xinhua

San Francisco, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel San Francisco'da Çin Yeni Yılı geçit töreni renkli bir şölene dönüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: San Francisco'da Çin Yeni Yılı geçit töreni renkli bir şölene dönüştü - Son Dakika
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