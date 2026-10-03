Sana'da 8 patlama sesi duyuldu, saldırıları Suudi Arabistan'ın yaptığı öne sürüldü - Son Dakika
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Sana'da 8 patlama sesi duyuldu, saldırıları Suudi Arabistan'ın yaptığı öne sürüldü

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Sana'da hava saldırılarının ardından art arda 8 patlama sesi duyulduğu, bazı bölgelerden duman yükseldiği bildirildi. Husilere bağlı El-Mesire saldırıları Suudi Arabistan'ın düzenlediğini öne sürerken, Yemen ordusu Sana'da önemli bir Husi hedefinin vurulduğunu açıkladı.

Yemen'in başkenti Sana'da şiddetli patlama sesleri duyulduğu ve bazı bölgelerden duman yükseldiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da hava saldırılarının ardından art arda 8 şiddetli patlama sesi duyulduğu belirtildi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, Sana'nın yanı sıra Yemen'in bazı bölgelerine yönelik hava saldırılarının Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri de Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Sana, Sada, Taiz, Hacce, Amran ve İbb vilayetlerine 94 hava ve füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Yemen hükümetine bağlı Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili ise Sana'da "büyük öneme sahip" Husi hedefinin vurulduğunu açıkladı.

Yemen ordusu, Sana ve Sada'nın yanı sıra çeşitli cephelerde Husi hedeflerine yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan'dan ise konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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