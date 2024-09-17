Sanal İstihdam Fuarı Başlıyor

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan gençlerle işverenleri yarın başlayacak Sanal İstihdam Fuarı'nda bir araya getirecek.

Kurumun açıklamasına göre, 18-19 Eylül'de "sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr" internet sitesinde "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik Sanal İstihdam Fuarı" düzenleyecek.

İş dünyasında faaliyet gösteren pek çok firmaya kolay erişim imkanı sunacak fuarda, iş arayanlar firmaların stantlarını ziyaret edebilecek, firma yetkilileriyle öz geçmişlerini paylaşarak iş başvurusunda bulunabilecek.

Ayrıca işverenler de aradıkları personeli buradan kolaylıkla tespit edebilecek.

200'ün üzerinde firmanın katılacağı fuarda, kariyer planlama ve özgeçmiş hazırlama tekniklerine ilişkin seminer ve sunumlar gerçekleştirilecek.