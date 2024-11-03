Sanal Kumar Bağımlılığı Artıyor - Son Dakika
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Sanal Kumar Bağımlılığı Artıyor

Sanal Kumar Bağımlılığı Artıyor

Uzmanlar, sanal kumar bağımlılığının özellikle gençler arasında yaygınlaştığını belirtiyor.

03.11.2024 09:29
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SANAL kumar bağımlılığının özellikle gençler arasında giderek yayıldığını belirten Uzman Klinik Psikolog Elif Pehlivan, "Bu bağımlılık kişilerin aile, sosyal ve iş yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Sanal ortamların erişilebilirliğinin kolaylaşması bağımlılık riskini artırıyor" dedi.

Sanal kumar bağımlılığı, kişilerin sanal ortamlarda kumar oyunlarına karşı yoğun bir ilgi duyması ve bu eğilimin kontrol edilememesi olarak tanımlanıyor. Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Elif Pehlivan, "Zamanını kontrol edememe, tüm maddi imkanlarını kumara yatırma ve diğer ilgi alanlarını kaybetme gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu kişiler, aile ve sosyal ilişkilerden uzaklaşır, iş ve okul gibi sorumluluklarını yerine getiremez hale gelir" diye konuştu.

'GENÇLER ARASINDA YAYILIYOR'

Günümüzde sanal ortamın yaygınlaşmasıyla birlikte her yaş grubunun bu bağımlılıkla karşı karşıya olduğunu belirten Uzm Psk. Pehlivan, "Eskiden daha çok orta yaş grubu casinoya yönelirken, artık küçük yaşlardaki bireyler bile sanal kumara erişim sağlıyor. Sanal kumarın kolay ulaşılabilirliği ve ödül mekanizması bağımlılık riskini artırıyor" dedi. Pehlivan, gençlerin bu nedenle sosyal aktivitelerden ve aile vakitlerinden uzaklaştıklarını belirtti.

'AİLELERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR'

Bağımlılığı fark etmenin önemine değinen Uzm. Psk. Pehlivan, "Aileler çocuklarının ekran başında fazla zaman geçirdiğini gözlemleyebilir. Bu durumda sakin ve destekleyici bir yaklaşım sergileyerek konuyu açmalı ve destek sunmalıdırlar. Bağımlılıktan bahsedildiğinde öfke ile karşılaşabilirler, ancak burada sakin kalmak ve tedavi sürecine destek olmak çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

'KİŞİNİN TEDAVİYİ KABUL ETMESİ KRİTİK ÖNEME SAHİP'

Bağımlılık sürecinde ailelerin de destekleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Uzm. Psk. Pehlivan, "Tedavi sürecinde kişinin eski alışkanlıklarını geri kazanabilmesi önemlidir. Bağımlılıkla birlikte kişiler haz almak için yalnızca kumara yöneliyor ve sosyal yaşamdan uzaklaşıyor. İlaç ve psikoterapi destekli tedavi, kişinin günlük işlevselliğini kazanmasında etkili oluyor" dedi.

Kaynak: DHA

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