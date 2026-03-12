Sanal Kumar Bağımlılığına Çözüm - Son Dakika
Sanal Kumar Bağımlılığına Çözüm

12.03.2026 11:24
Harun P, sanal kumar bağımlılığından Altındağ Belediyesi'nde ücretsiz destekle kurtuldu.

Başkentte yaşayan Harun P, düğün takıları dahil birçok maddi kayıp yaşamasına neden olan sanal kumar bağımlılığından, Altındağ Belediyesi Hayata Sarıl Danışmanlık Merkezinde aldığı ücretsiz psikososyal destekle kurtuldu.

Altındağ Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkezde uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve sanal kumar başta olmak üzere çeşitli bağımlılıklarla mücadele eden bireylere ücretsiz danışmanlık ve tedavi hizmeti sunuluyor.

Merkezden yararlananların önemli bir bölümünü sanal kumar bağımlıları oluştururken, madde bağımlılığıyla mücadele edenler de danışmanlık hizmeti alıyor.

Altındağ ilçesi sınırlarında ikamet eden 12 yaş ve üzerindeki tüm bireyler, merkezdeki danışmanlık ve tedavi imkanından faydalanabiliyor.

"Aile bağlarımın güçlendiğini gördüm"

Merkezden hizmet alan evli ve bir kız çocuk babası 30 yaşındaki Harun P, yaşadığı süreci AA muhabirine anlattı.

Harun P, 2025'in başlarında sanal kumar bataklığına sürüklendiğini ve bundan kurtulmak için sosyal medya üzerinden belediye bünyesindeki merkeze ulaştığını belirtti.

Merkeze gelmeden önce tereddütlerinin olduğunu dile getiren Harun P, "Buraya geldim. Burada kendimi ifade ettim ve anlattıklarımın üçüncü bir kişiyle paylaşılmaması bana güven verdi." dedi.

Terapi sürecine başladıktan sonra merkezde görevli psikologların kendisine günlük hayatına yönelik rutinler ve sanal kumardan uzak durmasına yardımcı olacak program hazırladığını anlatan Harun P, bunlara uyarak bağımlılıktan uzaklaştığını söyledi.

Harun P, "Burada verilen destekle sanal kumardan uzaklaşmaya başladım. Aile bağlarımın güçlendiğini gördüm ve buraya daha çok gelmeye başladım. Hocalarımın dediği görevleri yapıyorum." diye konuştu.

Artık sanal kumar oynamadığını dile getiren Harun P, boş vakitlerinde merkeze gelerek buradaki hobi alanlarında vakit geçirdiğini ifade etti.

"Benim gibi gençlerimiz varsa buraya gelip yardım alsınlar"

Harun P, sanal kumara telefonuna gelen bildirimler ve arkadaş çevresinin etkisiyle başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kolay para peşine düştüm. O da beni bu girdabın içine düşürdü. Sanal kumarla tanışmadan önce hayatım düzenliydi. Kumara başladıktan sonra bir anda tepetaklak oldu. Yani eşimle aram iyiydi, bir güven vardı aramızda. Sanal kumar girdikten sonra aile güven bağlarımız da yıprandı. Ama şimdi tekrar çaba göstererek bu çatıyı ve ailemi bir arada tutmak için çabalayacağım."

Kumara başladığında evli olduğunu, düğün takıları ve biriktirdiği altınları da kaybettiğini anlatan Harun P, "İşin içinden çıkamaz hale geldim, verdiğim parayı kurtarayım derken başkalarından borç alıyordum ve daha da battım. Artık bir çıkar yol bulamadım. İnternetten burayı buldum. Veysel başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Benim gibi gençlerimiz varsa buraya gelip yardım alsınlar. Buradaki hocalarımızdan destek alsınlar. Herhangi bir ücret talep etmiyorlar." dedi.

Harun P, sanal kumarda yaşadığı kayıplar nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, "Eşimin desteğiyle ve burası sayesinde tekrar hayata tutundum. Benim neyim var neyim yok gitti. Aile düzenimi de bozdu." ifadelerini kullandı.

Telefonlara gelen bildirimlerin insanları sanal kumara yönlendirdiğini dile getiren Harun P, gençleri bu konuda uyardı.

Her türlü bağımlılıkla mücadele için ücretsiz hizmet veriliyor

Merkezde görevli uzman psikolog Emine Memiş ise "Burası, tütün, teknoloji, kumar, alkol, madde ile ilgili bağımlılıklarla yaşayanlara ve onların yakınlarına psikososyal destek sağlayan ücretsiz bir danışmanlık merkezidir." dedi.

Memiş, tıbbi tedavinin takibinden bireysel terapilere, aile ve grup terapilerinden ev ve iş yeri ziyaretlerine kadar kapsamlı destek sistemi sunduklarını ifade etti.

Burada çeşitli atölye çalışmalarıyla danışanların sosyal uyumunu ve işlevselliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Memiş, gizlilik ilkesinin sürecin temelini oluşturduğunu belirtti.

Memiş, merkeze en çok sanal kumar, ardından madde bağımlılarının başvurduğunu söyleyerek, bağımlılıkla ilgili sorun yaşayanları ücretsiz destek almak üzere merkeze başvurmaya davet etti.

Kaynak: AA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.