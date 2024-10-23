Sanat Akademisi Kayıtları Başladı

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Sultangazi Belediyesi'nin sanatla ilgilenen gençler için hayata geçirdiği Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sinema, tiyatro, fotoğrafçılık ve karikatür eğitimlerinde yeni dönem için kurslara başvurular 31 Ekim'e kadar devam edecek.

Sanat Akademisi'nde, sinema sektöründe ekran önü ya da kamera arkası kariyer planlaması olan gençler için verilen eğitimlerde, set ortamında çekim yapabilme fırsatı tanınıyor. Teknik bilgilerin yanı sıra uygulamalı derslerle de katılımcılar, çalışma ortamı hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buluyor.

Tiyatro eğitimleri ile sahneden oyuna dair her şey kursiyerlere aktarılırken, temel fotoğrafçılık eğitimiyle de hobisini profesyonel fotoğrafçılığa dönüştürmek isteyenler uygulamalı ve teorik eğitimden geçiyor.

Çizgi ve mizahın bir araya geldiği karikatür eğitimleriyle ise kursiyerlerin hayal güçlerini daha güçlü bir şekilde kağıda dökmeleri sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerin kendilerini geliştirebileceği alanları ilçeye kazandırırken, nitelikli eğitim kurumlarının sayısını da her geçen gün artırdıklarını kaydetti.

Sanatın farklı dallarını gençlerle buluşturmaya özen gösterdiklerini belirten Dursun, "Biliyoruz ki eğitim tek başına yetmez. Onu sanatla, sporla desteklemek gerekir. Gençlerimiz hobilerini yapabilsin, hatta hobilerini mesleğe çevirebilsin diye Sanat Akademimizde birçok eğitim veriyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için sinema, tiyatro, fotoğrafçılık ve karikatür eğitimlerine başlıyoruz. Tüm gençlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanat Akademisi'ne belediyenin internet sitesinden başvuru yapılabiliyor.