Sanat Dolu Bir Hafta! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanat Dolu Bir Hafta!

08.06.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyada tiyatro, konser ve film festivalleri bu hafta sanatseverleri ağırlayacak.

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konserlere, film festivalinden sanat fuarlarına kadar pek çok etkinlik düzenlenecek.

Cannes'dan ödülle dönen filmlerden oluşan geniş seçkisiyle 100'den fazla yerel ve uluslararası sinemacıyı ağırlayan 73. Sidney Film Festivali, 14 Haziran'a kadar Avustralya'nın Sidney şehrinde devam edecek.

İspanya'nın başkentinde edebiyatseverlerle popüler yazarları imza günlerinde buluşturan "Madrid Kitap Fuarı", 14 Haziran'a kadar Madrid'deki Retiro Parkı'nda 350'yi aşkın stantla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Bu yıl 25. yılını kutlayacak "Tribeca Film Festivali", film seçkisinin yanı sıra prömiyerler ve özel söyleşilere ev sahipliği yapacak. Festival, 14 Haziran'a kadar New York'taki Hudson Yards başta olmak üzere farklı mekanlarda sinema izleyicileriyle buluşacak.

Konserler

Rock grubu Linkin Park, 9 Haziran'da Avusturya'nın Viyana kentindeki Ernst Happel Stadyumu'nda, 11-12 Haziran'da ise Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da konser verecek.

Ünlü rock müzik grubu Foo Fighters, 10 Haziran'da Norveç'in Oslo kentindeki Unity Arena'da, Heavy metal grubu Iron Maiden de aynı tarihte Hollanda'ın Amsterdam kentindeki Ziggo Dome'da sahne alacak.

Kanadalı rock sanatçısı Bryan Adams, 12 ve 14 Haziran'da Almanya'nın Lüneburg kentindeki Theater Lüneburg'de sevilen şarkılarını seslendirecek.

Amerikalı country müzik sanatçısı Zach Bryan, 9 Haziran'da Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Philips Stadyumu'nda, 12 Haziran'da İngiltere'nin Liverpool kentindeki Anfield Stadyumu'nda sahneye çıkacak.

İngiliz rock grubu Def Leppard, 13 Haziran'da İsveç'in Rättvik kentindeki ünlü açık hava sahnesi Dalhalla'da konser verecek.

Amerikalı rapçi ve şarkıcı Doja Cat, 9 Haziran'da Fransa'nın Paris kentindeki Accor Arena'da, 12 Haziran'da Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Ziggo Dome'da müzikseverlerle buluşacak.

İtalyan pop sanatçısı Eros Ramazzotti, 9 Haziran'da İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadyumu'nda, 13 Haziran'da Napoli kentindeki Diego Armando Maradona Stadyumu'nda olacak.

Sinemalar

ABD sinemalarında bu hafta 8 film beyaz perdeye yansıyacak.

Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth ve Eve Hewson'ın kadrosunda yer aldığı "Disclosure Day", bilim kurgu, dram ve gerilim unsurlarını harmanlayarak sürükleyici bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Miao Xie, Joe Taslim, Sahajak Boonthanakit ve Joey Iwanaga'nın başrollerini paylaştığı "The Furious", suç dünyasının karanlık yüzünü ve nefes kesen aksiyonu sinemaseverlere aktaracak.

Brock Hayhoe, Paul Scheer, Symone ve Joel McHale'i bir araya getiren "Stop! That! Train!", aksiyon ve komediyi yüksek tempoda birleştirerek izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak.

Michael Kelly, Kevin Pollak, Dennis Haysbert ve Mena Suvari'nin rol aldığı "Time of Death", gizem ve gerilim dolu atmosferiyle karanlık sırların peşinden giden karakterlerin hikayesini vizyona taşıyacak.

Simone Ashley, Austin Stowell, Suraj Sharma ve Mojean Aria'nın başrollerini üstlendiği psikolojik gerilim türündeki "This Tempting Madness" sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Manoj Bajpayee, Adah Sharma, Madhoo ve Krisha Kurup'un kadrosunda yer aldığı biyografik yapım "Governor: The Silent Saviour", gerilim ve dram ögeleriyle desteklenen gerçek bir liderlik hikayesini yansıtacak.

Animasyon yapım "Jinsei", dram ögelerini görsel bir dünyayla birleştirerek etkileyici bir varoluş serüvenini sinema perdesinde izleyiciyle buluşturacak.

Sarah McBride'ın merkezinde yer aldığı belgesel yapımı "State of Firsts", gerçek hayattan esinlenilen ilham verici bir başarı öyküsünü beyaz perdeye getirecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanat Dolu Bir Hafta! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim’de sezon beklentisini yükseltti Yabancı turist ilgisi Kuşadası ve Didim'de sezon beklentisini yükseltti
Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi Rusya, Çernobil Nükleer Santrali etrafındaki özel bölgeye saldırı düzenledi
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek Otokoç galerisine ateş açan saldırganlar, o anları kayıt altına alıp paylaştı: Kürt kadınlara saygısızlık devam ederse bu eylemler de bitmeyecek
Feyenoord Robin van Persie’yi kovdu Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu
Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu Genel seçimin provası gibi, 6 beldenin yeni başkanı belli oldu

16:08
Hakan Safi’yi Mbappe yaktı Herkes aynı yorumu yapıyor
Hakan Safi'yi Mbappe yaktı! Herkes aynı yorumu yapıyor
16:06
İşte Can Polat’ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım
15:56
Aziz Yıldırım’ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın mazbatasını ne zaman alacağı belli oldu
15:45
Aziz Yıldırım’ın istediği sol bek ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın istediği sol bek ortaya çıktı
15:06
CHP’de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek Erken gelen koltuğu kapacak
CHP'de grup toplantısı krizi nasıl çözülecek? Erken gelen koltuğu kapacak
14:56
Rahmi Koç’un “Kürt kadın“ fıkrasına gülen Binali Yıldırım’dan ilk sözler
Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 17:01:45. #7.12#
SON DAKİKA: Sanat Dolu Bir Hafta! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.