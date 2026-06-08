CHP\'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel\'in taraftarları eşit olacak

Aynı saatte grup toplantısı yapmaya hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ‘taraftar’ çekişmesi öne çıktı.

KILIÇDAROĞLU BİN, ÖZEL 6 BİNE YAKIN KİŞİ ÇAĞIRDI

Meclis Başkanlığı’na ziyaretçi listesi gönderen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bin kişilik bir liste verdiği öğrenildi. Özgür Özel’in de grup toplantısı için 4 bin 700 kişiyi çağırdığı belirtildi.

İKİ TARAFTAN DA EŞİT SAYIDA İNSAN ALINACAK

Meclis Başkanlığı salona kapasitesi olan 630 kişinin alınmasına karar verdi. Edinilen bilgiye göre bunların 315’i Kılıçdaroğlu, 315’i de Özel taraftarlarından olacak.