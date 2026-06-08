Aynı saatte grup toplantısı yapmaya hazırlanan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ‘taraftar’ çekişmesi öne çıktı.
Meclis Başkanlığı’na ziyaretçi listesi gönderen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bin kişilik bir liste verdiği öğrenildi. Özgür Özel’in de grup toplantısı için 4 bin 700 kişiyi çağırdığı belirtildi.
Meclis Başkanlığı salona kapasitesi olan 630 kişinin alınmasına karar verdi. Edinilen bilgiye göre bunların 315’i Kılıçdaroğlu, 315’i de Özel taraftarlarından olacak.
Son Dakika › Özgür Özel › CHP'nin grup toplantısında Kılıçdaroğlu ve Özel'in taraftarları eşit olacak - Son Dakika
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