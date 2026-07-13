Sanat Festivalleri ve Etkinlikler Haftası

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta yaz festivallerinden sergi açılışlarına, konserlerden sahne performanslarına kadar pek çok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te yarın gerçekleşecek "Bastille Günü" (Fete Nationale) etkinlikleri, şehri açık hava festival alanına dönüştürecek. Etkinlikler kapsamında resmi geçit törenlerinin yanı sıra askeri ve kültürel kutlamalar gerçekleştirilecek.

Fransa'nın tarihi kenti Avignon'da düzenlenen "Festival d'Avignon", tarihi mekanlarda deneysel tiyatro prömiyerleri ve çağdaş performanslar ile hafta boyunca sanatseverleri ağırlayacak. "1,2,3, Poquelin" ve "Hamlet" tiyatro oyunları ile "How Romantic" dans gösterisi yarın, "Batir" tiyatrosu ile "Muette" ve "Groving Piece" adlı dans gösterisi 17 Temmuz'da izlenebilecek. Festival 25 Temmuz'da sona erecek.

Avusturya'da 17 Temmuz'da başlayacak Salzburg Festivali, klasik müzik, opera ve tiyatro alanında gösterimlere sahne olacak. Festivalde 18 Temmuz'da "Jedermann" tiyatrosu izlenebilecek. Festival etkinlikleri geleneksel Katedral Meydanı'nda (Domplatz) izlenebilecek.

Film festivalleri

Avustralya'da düzenlenen "Melbourne Belgesel Film Festivali" (Melbourne Documentary Film Festival), 7-19 Temmuz'da dünyanın farklı ülkelerinden kurmaca dışı yapımları ve çarpıcı insan hikayelerini izleyicinin beğenisine sunacak.

Kuzey Amerika'nın Asya sinemasına adanmış en büyük organizasyonlarından "New York Asya Film Festivali" (New York Asian Film Festival - NYAFF), 10-26 Temmuz'da Güney Kore, Japonya ve Hong Kong sinemasının popüler ve bağımsız örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak. Festivalde dünya prömiyerlerinin yanı sıra pek çok özel gösterim ve gala da gerçekleşecek.

İngiltere'de Güney Asya sinemasının seçkin örneklerini bir araya getiren "London Indian Film Festival" (LIFF) de 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Londra, Birmingham ve Manchester'da gerçekleşen festivalde pek çok panel ve masterclassın yanı sıra Aamir Khan söyleşisi de gerçekleşecek.

ABD'nin köklü bağımsız sinema geleneklerinden "Maine Uluslararası Film Festivali" (Maine International Film Festival - MIFF), 10-19 Temmuz'da yenilikçi keşiflere ve ödüllü dünya sineması örneklerine ev sahipliği yapacak. Festivalin özel konukları arasında Clive Owen, Marry Harron, Debra Winger gibi başarılı oyuncular da yer alacak.

Kanada'nın Montreal kentinde gerçekleştirilen, fantastik ve korku sinemasının en büyük vitrinlerinden "Fantasia Uluslararası Film Festivali" (Fantasia International Film Festival) ise 16 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde kapılarını sinemaseverlere açacak. Festivalde pek çok film gösteriminin yanı sıra söyleşiler, kısa film gösterimleri ve masterclasslar gerçekleşecek. Nicholas Winding Refn, Louise Portal ve Robert Lepage festivalde sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Müzik festivalleri

Dünyanın önemli elektronik müzik organizasyonlarından biri olan "Tomorrowland 2026", 17-19 Temmuz'da Belçika'nın Boom kentindeki ilk hafta sonu ayağıyla çok sayıda müzikseveri ağırlayacak. Bu yıl 21. kez düzenlenen festivalin line-up'ında Clavin Harris, David Guetta, NERVO, Martin Garrix ve The Chainsmokers'ın da aralarında bulunduğu pek çok sanatçı yer alıyor.

Almanya'nın Weeze kentinde düzenlenen bir diğer büyük elektronik müzik festivali "Parookaville 2026" ile Belçika'nın alternatif, rap ve elektronik sahnesini birleştiren eklektik etkinliği "Dour Festival", 15-19 Temmuz'da müzikseverlerle buluşacak.

Çekya'nın Ostrava kentinde eski bir endüstri bölgesinde çok disiplinli bir program sunan "Colours of Ostrava" festivali, 15-18 Temmuz'da dünya müziğinden caza geniş bir seçkiyi müzikseverlerin beğenisine sunacak. Festivalde Teddy Swims, Lorde, Moby ve LP gibi pek çok başarılı sanatçı sahne alacak.

Konserler, turneler

İskoçya'nın Stornoway bölgesinde Kelt ve geleneksel halk müziğini yaşatan "Hebridean Celtic Festival" (HebCelt) 15-18 Temmuz'da seçkin bir programı müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Uluslararası turnelerini sürdüren pop ve popüler müzik sanatçıları da hafta boyunca farklı ülkelerde hayranlarıyla buluşacak.

Pop müziğin ünlü ismi Ariana Grande, "The Eternal Sunshine Tour" kapsamında 13-19 Temmuz'da ABD'nin New York kentindeki Barclays Center'da üst üste kapalı gişe konserler verecek.

ABD'li pop şarkıcısı Bruno Mars, dünya turnesi kapsamında yarın ve 15 Temmuz'da İtalya'nın Milano kentindeki efsanevi San Siro Stadyumu'nda, 18-19 Temmuz'da ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda performans sergileyecek.

Metal müziğin öncü gruplarından System Of A Down, Avrupa turnesi kapsamında bugün Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda hayranlarıyla bir araya gelecek.

Alman pop müzik şarkıcısı Helene Fischer, "360° Stadium Tour" isimli turne kapsamında 17 Temmuz'da Münih'teki Allianz Arena'da sahnede olacak.

ABD'li şarkıcı Charlie Puth, 15 Temmuz'da Londra'daki tarihi Eventim Apollo sahnesinde hayranlarıyla buluşurken pop-rock grubu Boys Like Girls ise 18 Temmuz'da O2 Academy Brixton'da konser verecek.

Sergiler

Küba asıllı ABD'li sanatçı Ana Mendieta'nın eserlerinden oluşan "Ana Mendieta Retrospektifi" (Ana Mendieta Exhibition) sergisi, 15 Temmuz'dan itibaren Londra'daki Tate Modern'de ziyarete açılacak. Mendieta'nın ikonik eserlerinin yanı sıra düzenlenmiş filmlerini, erken dönem resimlerini ve daha önce İngiltere'de hiç sergilenmemiş geç dönem heykellerini sanatseverlerin beğenisine sunan sergi 17 Ocak'a kadar görülebilecek.

ABD'nin New York kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde (MoMA) Latin Amerika'nın 20. yüzyıl ortasındaki tasarım dönüşümünü kronolojik olarak ele alan "Crafting Modernity: Latin American Design" sergisi, hafta boyunca görülebilecek.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Musee d'Orsay'da empresyonizmin öncülerinin nadide eserlerini sunan "Işık ve Hareket: İzlenimciliğin Doğuşu" (Light and Movement: The Birth of Impressionism) yaz sergisi de sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

"Buxton Edebiyat Festivali" 26 Temmuz'a kadar devam edecek

İngiltere'nin Peak District bölgesinde gerçekleştirilen köklü "Buxton Edebiyat Festivali" (Buxton International Festival), 9-26 Temmuz'da tarih, biyografi, güncel siyaset ve kurgu alanında ödüllü yazarların katıldığı kitap söyleşileri ve panel tartışmalarına ev sahipliği yapacak.

İrlanda'nın köklü yaz etkinliklerinden biri olan "West Cork Edebiyat Festivali", 17 Temmuz'a kadar dünyaca ünlü yazarların katıldığı ustalık sınıfları, okuma seansları, şiir atölyeleri ve kitap imza günlerine mekan olacak.

ABD sinemaları

ABD sinemalarında 17 Temmuz'da vizyona girecek yapımlar, geniş bütçeli epik anlatılardan uluslararası bağımsız dramalara ve mitolojik gerilimlere uzanan zengin bir seçki sunuyor.

Haftanın çok beklenen yapımlarından, antik destanın modern bir görsellikle yeniden yorumlandığı epik aksiyon filmi "The Odyssey" beyaz perdedeki yerini alacak. Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen filminin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron yer alıyor.

Annemarie Jacir'in yönettiği, 1936 Filistini'ni konu alan "Palestine 36" filmi de bu hafta vizyona giren yapımlar arasında bulunuyor. Tarihsel ve toplumsal arka planıyla dikkati çeken dram türündeki film, dünya prömiyerini Eylül 2025'te Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapmıştı. 2026 Oscar Ödülleri'ne aday olan Türkiye, Filistin, İngiltere, Fransa, Danimarka, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün ortak yapımı filmin oyuncu kadrosunda Saleh Bakri ve Liam Cunningham gibi uluslararası sinemanın ünlü isimleri yer alıyor.

İnsan psikolojisinin karanlık yönlerine ve seslerin tetiklediği gizemli olaylara odaklanan gerilim filmi "Noise: The Infiltrator" ile aile bağlarını ve hesaplaşmaları merkezine alan "Baba" filmleri bu hafta beyaz perdeye yansıyacak yapımlar arasında.

Dram kategorisinde sinemaseverlerin beğenisine sunulacak bir diğer film de "Leyla'nın Kardeşleri" filminin yönetmeni Saeed Roustaee'nin yeni filmi "Ceza" (Women and Child) olacak.

Kadim Anadolu mitolojisinden beslenen, fantastik ögelerle harmanlanmış korku ve gerilim türündeki "Kybele'nin Laneti: İstila" da haftanın öne çıkan diğer dikkat çekici yapımı olacak.