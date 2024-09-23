Sanat ve Müziğin Buluşma Haftası - Son Dakika
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Sanat ve Müziğin Buluşma Haftası

Dünyaca ünlü etkinlikler, konserler ve sanat fuarları 25-29 Eylül'de farklı şehirlerde düzenleniyor.

23.09.2024 13:19
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Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 25-29 Eylül'de "ArtRio" sanat fuarı, 17. kez kapılarını sanatseverlere açacak. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerden 100'ün üzerinde küratör, fuarda galerilerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Londra'da 26-29 Eylül'de "İngiliz Sanat Fuarı" gerçekleştirilecek. Fuarda çağdaş ve modern sanat örnekleri sergilenecek.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da ise 26-29 Eylülde "Bogota Uluslararası Sanat Fuarı" düzenlenecek. Fuarda dünya çapında sanatçıların eserlerinin bulunduğu 40 ayrı galeri yer alacak.

Konserler

Rock grubu Nick Cave and the Bad Seeds 26-27 Eylül'de Amsterdam'da konser verecek.

Hint müzisyen Diljit Dosanjh 26 Eylül'de Glasgow'da, Janet Jackson 28 Eylül'de Londra'da, Melanie Martinez 29 Eylül'de Brüksel'de sahne alacak.

Metallica 27 ve 29 Eylül'de Meksika'nın başkenti Meksiko'da, Linkin Park 28 Eylül'de Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Iron Maiden 26 Eylül'de Tokyo'da, Accept 26 Eylül'de Los Angeles'ta, Sting 25 Eylül'de Toronto'da, The Eagles ise 27 Eylül'de Las Vegas'ta hayranlarıyla buluşacak.

Film festivalleri

Almanya'nın Hamburg kentinde 1950'den bu yana düzenlenen "Filmfest Hamburg", bu yıl 26 Eylül'de kapılarını açacak. Festivalin bu yılki Douglas Sirk onur ödülünü ünlü yönetmenler Andrea Arnold ve Jacques Audiard alacak.

"New York Film Festivali" ise bu yıl kapılarını 27 Eylül'de sinemaseverlere açacak. Festival kapsamında "The Brutalist", "Jimmy", "Dahomey" ve "Youth" filmleri gösterilecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Koratala Siva'nın yazıp yönettiği "Devara: Part 1" ve Paul McCartney'i işleyen belgesel "One Hand Clapping" 26 Eylül'de ABD genelinde sinemalarda olacak.

Ünlü yönetmen Francis Ford Coppola'nın yeni filmi "Megalopolis", Kate Winslet'in başrol oynadığı "Lee", Chris Sanders imzalı animasyon film "The Wild Robot", Colm McCarthy'nin yönettiği korku filmi "Bagman", Simon Hacker'ın yazıp yönettiği "Notice to Quit", Claire Ayoub'un yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi "Empire Waist", Nate Edwards imzalı "She Taught Love" ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i konu alan Patryk Vega belgeseli "Putin" ile Donald Trump'a yönelik suikast teşebbüslerini işleyen belgesel "Vindicating Trump" 27 Eylül'de ABD'de vizyona girecek.

Kaynak: AA

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