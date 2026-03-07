Sanatçı Hasan Sağındık "Külliye\'de Ramazan" etkinliklerinde konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında sanatçı Hasan Sağındık konser verdi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Sağındık, "Ben Hep Seni Düşünürüm", "Uç da Git Turnam" ve "Bayrak Seni İncitmesin" eserlerinin de yer aldığı repertuvarı seslendirdi.
Sağındık, etkinliğin düzenlenmesine katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.
