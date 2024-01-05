Sanatçı Tanıtma Kartı Başvuruları Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını tespit ederek kayıt altına aldığı "Sanatçı Tanıtma Kartı" başvuruları, 29 Şubat'a kadar devam edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2024 başvuruları, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 2 Ocak'tan itibaren kabul edilmeye başlandı.

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kaydedilmek isteyen geleneksel el sanatları ustaları, başvurularını çevrim içi olarak "https://vatandas.ktb.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Türkiye'nin kültürel zenginliklerini koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonu doğrultusunda yapılan uygulamayla, bugüne kadar 6 bin 339 ustaya "Sanatçı Tanıtma Kartı" verildi.

Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler, "https://aregem.ktb.gov.tr/TR-93482/sanatci-tanitma-karti.html" adresinde yer alıyor.