Sanayi Bakanı Kacır, 94 OSB\'de 16,2 Milyon Metrekare Yatırım Alanı Tahsis Başvurularına Açıldı

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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu ay çıktığımız üçüncü ilanla, 94 OSB'de 16,2 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1115 yatırım yerini tahsis başvurularına, 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarını sanayicilerin çevrimiçi erişimine açma uygulamasını sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu ay çıktığımız üçüncü ilanla, 94 OSB'de 16,2 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1115 yatırım yerini tahsis başvurularına, 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık. Yatırımların hızlanması için çalışmaya devam edeceğiz."