Sanayi Bakanı Kacır, 94 OSB'de 16,2 Milyon Metrekare Yatırım Alanı Tahsis Başvurularına Açıldı - Son Dakika
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Sanayi Bakanı Kacır, 94 OSB'de 16,2 Milyon Metrekare Yatırım Alanı Tahsis Başvurularına Açıldı

Sanayi Bakanı Kacır, 94 OSB\'de 16,2 Milyon Metrekare Yatırım Alanı Tahsis Başvurularına Açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu ay itibarıyla 94 Organize Sanayi Bölgesi'nde 16,2 milyon metrekare yatırım alanının tahsis başvurularına açıldığını açıkladı.

03.12.2024 21:39  Güncelleme: 21:40
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu ay çıktığımız üçüncü ilanla, 94 OSB'de 16,2 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1115 yatırım yerini tahsis başvurularına, 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarını sanayicilerin çevrimiçi erişimine açma uygulamasını sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu ay çıktığımız üçüncü ilanla, 94 OSB'de 16,2 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1115 yatırım yerini tahsis başvurularına, 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık. Yatırımların hızlanması için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sanayi Bakanı Kacır, 94 OSB'de 16,2 Milyon Metrekare Yatırım Alanı Tahsis Başvurularına Açıldı - Son Dakika

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