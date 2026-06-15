Sanayi Üretiminde Artış Devam Ediyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Bakan Kacır, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk sanayisi güçlü üretimini sürdürüyor. Nisanda sanayi üretimi yıllık yüzde 6 artarken, imalat sanayii üretiminde yüzde 6,8 artış kaydedildi. Yüksek teknoloji grubu üretimi yüzde 36,8 yükseliş gösterdi. Sanayi üretiminde aylık bazda artış yüzde 3,7 oldu. Katma değer odaklı üretim anlayışıyla ülke kalkınmasına hız veren sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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