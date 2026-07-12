Sanayi Ustalarından Müzik Şöleni - Son Dakika
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Sanayi Ustalarından Müzik Şöleni

Sanayi Ustalarından Müzik Şöleni
12.07.2026 11:17
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Kütahya'da motor ustaları iş sonrası müzik yaparak yorgunluk atıyor, sanayiye eğlence katıyor.

Kütahya'da gün boyunca araç tamir eden 5 motor ustası, mesai sonunda iş kıyafetlerini çıkarmadan bir araya gelip oluşturdukları "Grup Sanayi" ile seslendirdikleri türkü ve şarkılar sayesinde hem günün yorgunluğunu atıyor hem de sanayi esnafına keyifli anlar yaşatıyor.

Fuatpaşa Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde çalışan ve farklı müzik aletlerini kullanabilen 5 motor ustası, yaklaşık 3 yıl önce iş çıkışlarında hobi amaçlı bir araya gelerek müzik yapmaya başladı.

Sanayi sitesinde gün boyunca yükselen motor ve tamir sesleri, mesai sonunda "Grup Sanayi" adını alan ekibin seslendirdiği şarkı ve türkülerle yerini müziğe bırakıyor.

Grubun kurucusu ve motor ustası Ali Yazgan, AA muhabirine, 34 yıldır sanayi sitesinde oto tamirciliği yaptığını, çocukluk yıllarından bu yana da bağlama çaldığını söyledi.

İş arkadaşlarıyla müziğe olan ortak ilgilerinin grubu ortaya çıkardığını belirten Yazgan, zaman içinde gerekli müzik ekipmanlarını temin ederek 5 kişilik bir ekip oluşturduklarını ifade etti.

"Yağ pas içinde müzik aletlerini kullanıyoruz"

Yazgan, grubun repertuvarında bağlama, elektro bağlama, ut, cümbüş, org, darbuka ve tef eşliğinde seslendirdikleri eserlerin yer aldığını anlatarak, iş çıkışlarında tamirhaneyi adeta küçük bir konser alanına dönüştürdüklerini dile getirdi.

Müziğin kendileri için yalnızca bir hobi olmadığını vurgulayan Yazgan, şöyle konuştu:

"Zaman zaman iş bittikten sonra tamirhanede buluşuyoruz. Diğer sanayi esnafı da bize eşlik ediyor. Orkestra bizim için dinlenme, eğlenme ve motivasyon kaynağı. Doğal ortamımızda müzik yaptığımız için insanlara farklı geliyor. İş kıyafetimizi çıkarmadan müzik aletlerini çalıyoruz. Yağ pas içinde müzik aletlerini kullanıyoruz. Benim bağlamamın telleri bile yağ pas içinde."

Yazgan, sosyal medyada paylaştıkları performans videolarının ilgi gördüğünü belirterek, zaman zaman çırak ve kalfaların da ellerindeki tamir aletleriyle ritim tutarak gruba eşlik ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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