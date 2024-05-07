Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Akşehir'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Akşehir'de İncelemelerde Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Akşehir\'de İncelemelerde Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya'nın Akşehir ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti. İnan, bölgedeki yetkililerden bilgi aldı ve Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ziyaretine Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarı da eşlik etti.

07.05.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Konya'nın Akşehir ilçesinde incelemede bulundu.

İnan, Akşehir'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan İnan, Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

İnan'a ziyaretinde Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarı eşlik etti.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Oruç Baba İnan, Akşehir, Konya, Baba, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Akşehir'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler Özgür Özel madde madde saydı Devlet Bahçeli ile hangi konuları görüştüler? Özgür Özel madde madde saydı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
13:59 Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon 1’i avukat 9 kişi tutuklandı Vatandaşı tahliye ve beraat vaadiyle dolandıran çeteye operasyon! 1'i avukat 9 kişi tutuklandı
13:34 İstanbul’da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu İstanbul'da okuldan atılan yabancı uyruklu öğrenci, müdürü silahla vurdu
15:56 Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli Demet Evgar açıkladı... Bahar dizisinin 12. bölümüne sağlık engeli! Demet Evgar açıkladı...
15:54 Yeşil sahalar bunu da gördü Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı Yeşil sahalar bunu da gördü! Futbolcu büyüyü bozdu, sonrasında olanlara kendi de inanamadı
15:47 Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33’ncü turda da hiçbir aday seçilemedi Yargıtay Başkanı seçimlerinde 33'ncü turda da hiçbir aday seçilemedi
15:34 Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı Usta oyuncu Nebahat Çehre hastaneye kaldırıldı
15:26 Cumhurbaşkanı adayı olacak mı Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na bomba gönderme Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na bomba gönderme
15:12 İntihar mı cinayet mi Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı İntihar mı cinayet mi? Ünlü şarkıcının banyoda ölü bulunan kocasıyla ilgili sır perdesi aralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 16:12:23. #1.13#
SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Akşehir'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement