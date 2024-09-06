Bakan Kacır Samsun\'u Ziyaret Etti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı ziyaret etti.

Bakan Kacır, Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaretinde Doğan tarafından karşılandı. Kacır, daha sonra makamında Doğan ile bir süre görüştü.

Samsun Valiliğine de giden Kacır, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Tavlı ile görüşen Kacır, ardından Samsun Keşif Kampüsü'nü gezdi.

Bakan Kacır, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.