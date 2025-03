Sancaktepe Belediye Başkanı'ndan Ölü Köpeklerle İlgili Açıklama

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe'de ölü bulunan köpeklere ilişkin olarak, "Hiçbir canlının yaşam hakkının, bir ihmale ya da kötü niyete kurban edilmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe'de yaşamını yitiren köpeklerin ölüm nedenlerinin inceleneceğini belirterek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Belediye sınırlarımız içerisinde yaşamını yitiren can dostlarımız ile ilgili olarak, sosyal medya platformlarında çeşitli paylaşımlar yapılmaktadır. Öncelikle, yitirdiğimiz her bir can dostumuz için derin üzüntü içerisinde olduğumuzu ve tüm komşularımızın acısını paylaştığımızı belirtmek isteriz.

Belediye sınırlarımızda hayatını kaybeden can dostlarımızın ölüm nedenleri titizlikle incelenecek, sonuçlar kamuoyu ile ivedilikle paylaşılacaktır. İhmali, kusuru veya kasti olanlar ile ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatılacaktır.

"Sorumluların cezasız kalmaması için gerekli adımlar atılacak"

Hiçbir canlının yaşam hakkının, bir ihmale ya da kötü niyete kurban edilmesine izin vermeyeceğiz. Belediyemiz, yaşanan bu üzücü olayın takipçisi olacak ve sorumluların cezasız kalmaması için gerekli adımları atacaktır."