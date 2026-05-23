Sancaktepe Belediyesi'nde Bayramlaşma

(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Kurban Bayramı öncesi belediyenin ana hizmet binası ve dış birimlerinde görev yapan personelle bayramlaştı.

Belediye Başkanı Alper Yeğin, belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Bayramlaşma programı kapsamında ilk olarak saha çalışmalarını yürüten dış birimleri ve şantiyeleri ziyaret eden Başkan Yeğin, ardından belediye ana hizmet binasındaki müdürlükleri gezdi.

Sancaktepe'nin her köşesine adil ve kaliteli hizmet götürmek için gece gündüz çalışan büyük bir aile olduklarını ifade eden Yeğin, "Sancaktepe'mize değer katan, her sokağında ve her hizmetinde alın teri olan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Biz, ilçemize birlikte hizmet ettiğimiz çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Tüm personelimizin, ailelerinin ve sevdiklerinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

"SİYASETİ SANCAKTEPE BELEDİYESİ'NE SOKMAYACAĞIZ"

Temel prensiplerinin halka hizmet etmek olduğunu belirten Başkan Yeğin, yargıda alınan "mutlak butlan" kararına da değindi. Bu kararın başta ekonomi olmak üzere vatandaşlara birçok açıdan olumsuz yansıyacağını belirten Yeğin, kararın Türkiye'deki hukuk sistemi adına uluslararası alanda da negatif bir algı yaratacağını ifade etti. Karşılaştıkları tüm engellemelere rağmen kararlılık mesajı veren Başkan Yeğin, "Siyaseti Sancaktepe Belediyesi'ne sokmayacağız. Tüm Sancaktepe halkına eşit, adil ve ayrım gözetmeksizin hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.