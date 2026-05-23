Sancaktepe Belediyesi'nde Bayramlaşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sancaktepe Belediyesi'nde Bayramlaşma

23.05.2026 09:44  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Kurban Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaştı. Yeğin, adil hizmet vurgusu yaparak siyaseti belediyeye sokmayacaklarını söyledi.

(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Kurban Bayramı öncesi belediyenin ana hizmet binası ve dış birimlerinde görev yapan personelle bayramlaştı.

Belediye Başkanı Alper Yeğin, belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Bayramlaşma programı kapsamında ilk olarak saha çalışmalarını yürüten dış birimleri ve şantiyeleri ziyaret eden Başkan Yeğin, ardından belediye ana hizmet binasındaki müdürlükleri gezdi.

Sancaktepe'nin her köşesine adil ve kaliteli hizmet götürmek için gece gündüz çalışan büyük bir aile olduklarını ifade eden Yeğin,  "Sancaktepe'mize değer katan, her sokağında ve her hizmetinde alın teri olan tüm mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Biz, ilçemize birlikte hizmet ettiğimiz çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Tüm personelimizin, ailelerinin ve sevdiklerinin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.

"SİYASETİ SANCAKTEPE BELEDİYESİ'NE SOKMAYACAĞIZ"

Temel prensiplerinin halka hizmet etmek olduğunu belirten Başkan Yeğin, yargıda alınan "mutlak butlan" kararına da değindi. Bu kararın başta ekonomi olmak üzere vatandaşlara birçok açıdan olumsuz yansıyacağını belirten Yeğin, kararın Türkiye'deki hukuk sistemi adına uluslararası alanda da negatif bir algı yaratacağını ifade etti. Karşılaştıkları tüm engellemelere rağmen kararlılık mesajı veren Başkan Yeğin, "Siyaseti Sancaktepe Belediyesi'ne sokmayacağız. Tüm Sancaktepe halkına eşit, adil ve ayrım gözetmeksizin hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediyesi'nde Bayramlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
Güle güle Ederson Ayrılık paylaşımı eşinden geldi Güle güle Ederson! Ayrılık paylaşımı eşinden geldi
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Ülke şokta Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi Ülke şokta! Salgın riski Dünya Kupası kampını iptal ettirdi
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Temizlik yaparken 5’inci kattan düşen kadın öldü Temizlik yaparken 5'inci kattan düşen kadın öldü

11:26
YSK’dan “Yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusuna ret
YSK'dan "Yerel seçimler iptal edilsin" başvurusuna ret
11:05
Erdoğan mı Yavaş mı Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı
11:04
Paraya para demiyor Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL
Paraya para demiyor! Yıldız futbolcunun bir selamı 550 bin TL
10:36
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
10:00
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
Kılıçdaroğlu ve ekibinden yeni hamle! Özgür Özel yönetiminin banka hesaplarına erişi kısıtlandı
09:44
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar Bir aile yok oldu
5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 11:31:12. #7.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe Belediyesi'nde Bayramlaşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.