Sancaktepe Belediyesi, 30 Ağustos Yaşam Alanı'nı Hizmete Açtı.

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi tarafından Sarıgazi Mahallesi'nde inşa edilen 30 Ağustos Yaşam Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Görev süremiz boyunca geçmişten devralınan yarım işleri değil, tamamen kendi dönemimizde projelendirdiğimiz 80 eseri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi, Sarıgazi Mahallesi'nde inşa edilen30 Ağustos Yaşam Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Proje, her yaştan vatandaşa hitap eden zengin içeriğiyle dikkati çekiyor. 417 metrekarelik kapalı alan içerisinde Mahalle Evi, Sosyal Kafe; modern standartlarda futbol ve basketbol sahaları; 160 mekrekarelik amfi tiyatro sahnesi, 230 metrekarelik alanda amfi oturma alanları; yeşil alanlar yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan Yeğin, önemli mesajlar verdi. Konuşmasına tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına selam göndererek başlayan Yeğin, baskılara rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yeğin, "Bu alan boş bir araziyken mahalle toplantılarında sizlerden gelen talepler doğrultusunda şekillendi. Görev süremiz boyunca geçmişten devralınan yarım işleri değil, tamamen kendi dönemimizde projelendirdiğimiz 80 eseri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Yeğin ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile eş güdümlü olarak yürütülen metro, kreş, altyapı ve üstyapı yatırımlarına değinerek, Sancaktepe genelinde açılışların hız kesmeden devam edeceğinin müjdesini verdi.

Resmi açılış töreni, akşam saatlerinde yerini büyük bir coşkuya bıraktı. Saat 19.00'da sahne alan sanatçı Zeynep Bakşi Karatağ, şarkılarıyla Sancaktepelilere keyifli bir akşam yaşattı.