Sancaktepe Belediyesi, 30 Ağustos Yaşam Alanı'nı Hizmete Açtı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sancaktepe Belediyesi, 30 Ağustos Yaşam Alanı'nı Hizmete Açtı.

27.04.2026 11:31  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe Belediyesi tarafından Sarıgazi Mahallesi’nde inşa edilen 30 Ağustos Yaşam Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Görev süremiz boyunca geçmişten devralınan yarım işleri değil, tamamen kendi dönemimizde projelendirdiğimiz 80 eseri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi tarafından Sarıgazi Mahallesi'nde inşa edilen 30 Ağustos Yaşam Alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Alper Yeğin, "Görev süremiz boyunca geçmişten devralınan yarım işleri değil, tamamen kendi dönemimizde projelendirdiğimiz 80 eseri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi, Sarıgazi Mahallesi'nde inşa edilen30 Ağustos Yaşam Alanı'nın açılışını gerçekleştirdi. Proje, her yaştan vatandaşa hitap eden zengin içeriğiyle dikkati çekiyor. 417 metrekarelik kapalı alan içerisinde Mahalle Evi, Sosyal Kafe; modern standartlarda futbol ve basketbol sahaları; 160 mekrekarelik amfi tiyatro sahnesi, 230 metrekarelik alanda amfi oturma alanları; yeşil alanlar yer alıyor.

Açılış töreninde konuşan Yeğin, önemli mesajlar verdi. Konuşmasına tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına selam göndererek başlayan Yeğin, baskılara rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yeğin, "Bu alan boş bir araziyken mahalle toplantılarında sizlerden gelen talepler doğrultusunda şekillendi. Görev süremiz boyunca geçmişten devralınan yarım işleri değil, tamamen kendi dönemimizde projelendirdiğimiz 80 eseri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Yeğin ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile eş güdümlü olarak yürütülen metro, kreş, altyapı ve üstyapı yatırımlarına değinerek, Sancaktepe genelinde açılışların hız kesmeden devam edeceğinin müjdesini verdi.

Resmi açılış töreni, akşam saatlerinde yerini büyük bir coşkuya bıraktı. Saat 19.00'da sahne alan sanatçı Zeynep Bakşi Karatağ, şarkılarıyla Sancaktepelilere keyifli bir akşam yaşattı.

Kaynak: ANKA

Alper Yeğin, Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe Belediyesi, 30 Ağustos Yaşam Alanı'nı Hizmete Açtı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özal ailesinde büyük ihanet iddiası Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım
2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı 2 aylık bebeğini öldüren cani annenin ifadesi ortaya çıktı
45 yıl sonra aynı otel Reagan’ın ardından bu kez hedefte Trump vardı 45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı
Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı Mesir macunlarını yakalayabilmek için dondurma şemsiyesi açtı
Ahmet Çakar’dan derbi için bomba tahmin Ahmet Çakar'dan derbi için bomba tahmin
Tutuklu Tuncay Sonel’in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

11:58
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor Metruk binada dehşete düşüren görüntü
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü
11:47
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı İşte alacağı ceza
Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı! İşte alacağı ceza
11:42
Mansur Yavaş cephesinden “Her koşulda adayım“ iddiasına yanıt
Mansur Yavaş cephesinden "Her koşulda adayım" iddiasına yanıt
10:56
AK Partili Eyüp Kadir İnan’dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
AK Partili Eyüp Kadir İnan'dan camına parti logolu kart bırakanlara tepki
10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 12:19:57. #7.13#
SON DAKİKA: Sancaktepe Belediyesi, 30 Ağustos Yaşam Alanı'nı Hizmete Açtı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.