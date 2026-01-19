Sancaktepe Belediyesi Ekipleri, Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Sahada - Son Dakika
Sancaktepe Belediyesi Ekipleri, Olumsuz Hava Koşullarına Karşı Sahada

19.01.2026 09:17  Güncelleme: 10:51
Sancaktepe Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı hazırlıklarını tamamlayarak sahada 85 araç ve 750 personelle hizmet verecek. Ayrıca, sokak hayvanlarının beslenmesi ve sağlık hizmetleri de devam edecek.

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, yolların açık tutulması ve ulaşımın kesintisiz sürmesi için sahada olacak.

Sancaktepe Belediyesi, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı hareket geçti. Tüm bağlantı yollarının açık kalması ve ilçedeki hayatın sekteye uğramaması için greyder, damperli kamyon, kar küreme araçları, binek araçlar ve kepçelerden oluşan tam donanımlı 85 araç, 4 bin kilo tuz ve 750 personel ile hizmet verilecek.

Belediye ekipleri, olumsuz hava şartlarında da sokak hayvanlarının yanında olacak. Sokak hayvanlarının beslenmesi, tıbbi müdahale ve bakım hizmetleri ilçe genelinde aralıksız olarak devam edecek.

Kar yağışında belediyenin sağlık hizmetleri de kesintisiz bir şekilde sürdürülürken; gelen talepler ekipler tarafından karşılanacak.

Ayrıca belirlenen noktalarda sıcak çorba ikramı da belediye ekiplerince yapılacak.

Kaynak: ANKA

