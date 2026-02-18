Sancaktepe Belediyesi, Ramazan Boyunca Her Gün 20 Bin Kişilik İftar Yemeği Verecek

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi, ramazan ayını birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla karşılamaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Alper Yeğin öncülüğünde hazırlanan program kapsamında kültür merkezleri ve Sancaktepe Sahnesi'nde etkinlikler düzenlenecek, ilçenin farklı noktalarında her gün toplam 20 bin kişilik iftar yemeği verilecek.

Sancaktepe Belediyesi, ramazan ayı için ilçe genelinde aya yayılan bir program hazırladı. Yeğin öncülüğünde hazırlanan programda hem kültürel etkinliklerin gerçekleştirileceği hem de toplumsal dayanışmanın artırılacağı belirtildi.

Kültür merkezleri ve sahnede Ramazan etkinlikleri

Ramazan ayının manevi atmosferinin; Mustafa Öncel, Sarıgazi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi ile Sancaktepe Sahnesi'nde düzenlenecek etkinliklerle yaşatılması planlandı. Programda çocuklardan yetişkinlere her yaş grubuna hitap edecek içeriklerin yer alacağı bildirildi.

Etkinlik takviminde; Hacivat-Karagöz, Aşık ile Maşuk gösterileri ve masal anlatıcılığı gibi geleneksel gösteriler bulunuyor. Orta Oyunu, İbiş ve kukla gösterileri de program kapsamında ailelerle buluşacak. Ayrıca 3D hologram sirk, yetişkinlere özel tiyatro gösterileri ile söyleşiler düzenlenecek.

İftar sofraları mahallelere yayılacak

Sancaktepe'de ramazan boyunca komşuluk bağlarını güçlendirmek amacıyla iftar sofraları kurulacak. Sarıgazi, Samandıra, Yenidoğan ve Paşaköy Mahalle Evleri'nde kurulan sofralarla her gün binlerce vatandaş bir araya gelecek. İlçenin merkezi noktalarına kurulacak çadırlar ve mahalle evleri aracılığıyla günlük toplam 20 bin kişilik iftar yemeği ikram edilecek.

İftar saatinde trafikte olan veya evine yetişemeyen vatandaşlar için ise mobil araçlarla stratejik noktalarda iftarlık dağıtımı yapılacak.

"Komşularımızı gönül soframıza bekliyoruz"

Yeğin, tüm Sancaktepelileri ramazan ayında bir araya gelmeye ve komşuluk bağlarını güçlendirmeye davet ederek, "Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı. 11 ayın sultanı Ramazan ayında tüm komşularımızı gönül soframıza ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşanacağı etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.