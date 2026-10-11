Sancaktepe'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangına 2 kişi hortumla müdahale etti - Son Dakika
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Sancaktepe'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangına 2 kişi hortumla müdahale etti

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Sancaktepe\'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangına 2 kişi hortumla müdahale etti
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Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Erenler Sokak'ta 4 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Yanan çatıyı gören 2 kişi hortum ve yangın söndürme tüpüyle müdahale etti; itfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadı, çatıda hasar oluştu.

SANCAKTEPE'de 4 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Yanan çatıyı gören 2 kişi alevlere hortum ve yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Yangın, saat 17.15 sıralarında Sarıgazi Mahallesi Erenler Sokak'ta çıktı. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatısından tadilat sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Yanan çatıyı gören 2 kişi alevlere hortum ve yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Binanın çatısında hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
SancaktepeGüvenlikİtfaiyeGüncelSon Dakika

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