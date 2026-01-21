Fatih Cemevi'nin Temeli Atıldı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fatih Cemevi'nin Temeli Atıldı.

21.01.2026 16:11  Güncelleme: 17:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde inşa edilecek Fatih Cemevi'nin temel atma töreni, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, cemevinin sosyal, kültürel ve inançsal ihtiyaçları karşılayacak bir merkez olacağı vurgulandı.

(İSTANBUL)- Sancaktepe Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde inşa edilecek Fatih Cemevi'nin temel atma töreni, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in katılımı ile geçekleştirildi. Törende birlik ve dayanışma vurgusu yapan Çelik, "İstanbul'un her noktasında can cana, omuz omuzayız. İnancın, kardeşliğin ve ortak yaşam kültürünün güçlendiği bir şehir için birlikte mücadele ediyoruz" dedi.

Sancaktepe Belediyesi tarafından Fatih Mahallesi'nde inşa edilecek Fatih Cemevi için temel atma töreni düzenlendi. Törene; Belediye Başkanı Alper Yeğin'in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP Parti Meclisi üyesi Tolga Sağ, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Cemevinin, mahalle sakinlerinin inançsal, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkez olarak kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

"Herkesin kendini güvende ve değerli hissettiği bir yaşam anlayışını benimsiyoruz"

Törende konuşan Başkan Alper Yeğin, Fatih Cemevi'nin yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda birlik ve beraberliği güçlendiren, kültürel ve sosyal paylaşımlara ev sahipliği yapacak bir merkez olacağını vurguladı. Yeğin, "Sancaktepe'de herkesin kendini eşit, güvende ve değerli hissettiği bir yaşam anlayışını benimsiyoruz. Fatih Cemevi, bu anlayışın somut örneklerinden biri olacak" dedi. Toplumsal barışı ve birlikte yaşam kültürünü önceleyen projelere büyük önem verdiklerini belirten Yeğin, cemevinin tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin sosyal, kültürel ve inançsal ihtiyaçlarına cevap verecek önemli bir merkez kazanacağını ifade etti.

"İstanbul'un her noktasında can cana, omuz omuzayız"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul'un her köşesinde birlik ve dayanışmanın hakim olduğunu belirterek, "İstanbul'un her noktasında can cana, omuz omuzayız. İnancın, kardeşliğin ve ortak yaşam kültürünün güçlendiği bir şehir için birlikte mücadele ediyoruz" diye konuştu. Sancaktepe Cemevi'nin temel atma töreninin, Başkan Alper Yeğin'in ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini hatırlatan Çelik, bu anlamlı projenin yalnızca bir ibadet mekanı olmanın ötesinde; eşitliğin, hoşgörünün ve toplumsal dayanışmanın simgesi olacağını belirtti. İnancın ve kardeşliğin merkezi olacak Sancaktepe Cemevi'nin şimdiden ilçeye hayırlı olmasını dileyen Özgür Çelik, konuşmasının sonunda İstanbul'da ve Türkiye genelinde adil, eşit ve özgür bir geleceğin hep birlikte kurulacağını ifade etti.

CHP PM Üyesi Tolga Sağ da temel atma töreni öncesi verdiği konserle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: ANKA

Fatih Mahallesi, Yerel Haberler, Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Cemevi'nin Temeli Atıldı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Club Brugge, Kairat Almaty’yi farklı geçti Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

18:40
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
18:12
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 18:57:07. #7.11#
SON DAKİKA: Fatih Cemevi'nin Temeli Atıldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.