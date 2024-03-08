Sancaktepe'de hafif ticari araç yayalara çarptı: 2 yaralı

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SANCAKTEPE'de hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yola savrulan 2 kişi yaralandı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen 38 LG 370 plakalı Cafer Akyer yönetimindeki hafif ticari araç, birlikte yolun karşısına geçmek isteyen Kenan Hacıalioğlu ile Sakin Gök'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kişi yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç sürücüsü Cafer Akyer ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza nedeniyle caddenin Sancaktepe istikameti bir süre trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla cep telefonuna kamerasına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde, birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 2 yayaya, hafif ticari aracın çarpma anları ile çarpmanın etkisiyle havada takla atan yayaların yola savrulduğu anlar görülüyor.