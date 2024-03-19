Sancaktepe'de hafif ticari araç yayalara çarptı: 2 yaralı

Özgür Özel, Partisinin Genç Adaylarıyla: "Onlara Güvenmek, Yol Açmak, İmkan Tanımak Çok Önemli"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genç belediye başkan adaylarıyla İstanbul’daki Dijital Deneyim Müzesi’nde bir araya geldi. Özel, “Benim bir gence inanıp da sükut-u hayale uğradığım çok istisnadır ama çok inandığım yaşıtlarım beni çok sükut-u hayale uğratmıştır. Siyasette gençler yedek kulübesinde yaşlandıkça ileride olmaması gerektiğini düşündüğümüz her şeyi yedek kulübesinde öğreniyorlar ama sahada hiç kötü bir şey öğrenmiyorlar, kötü bir şey yapmıyorlar. Onlara güvenmek, yolunu açmak ve onların kendinden daha gençlerin yolunu açması için onlara imkan tanımak çok önemli. Ben çok güveniyor ve inanıyorum” dedi.