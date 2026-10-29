Sancaktepe'de halk pazarındaki bıçaklı kavgada 6 kişiden biri hayatını kaybetti

Sancaktepe'de halk pazarındaki bıçaklı kavgada 6 kişiden biri hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sancaktepe'de dün halk pazarında tezgah yeri yüzünden esnaf arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü ve yaralanan 6 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edilirken 1'i serbest bırakıldı.
Sancaktepe'de halk pazarında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişiden biri hayatını kaybetti, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.
Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi'ndeki halk pazarında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.
İncelemelerde, kiralanan tezgah yerinin büyüklüğü nedeniyle esnaf arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirlendi.
Kavgada ağır yaralanan Ferhat Ö'nün (31), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen H.H. (38) ile olay sırasında yanında bulunan N.Ü. (43) ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.H. (47) yakalandı.
Şüphelilerden M.H. dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.H. ve N.Ü. adliyeye sevk edildi.
Dün yaşanan bıçaklı kavgada, Ferhat Ö. (31), Gökmen Ö. (36), Yener Ö. (47), Bekir G. (41), Burak Ö. (19) ve B.Ö. (15) yaralanmıştı.
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