Sancaktepe'de Baharın Coşkusu, "Hıdırellez Şöleni" ile Yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sancaktepe'de Baharın Coşkusu, "Hıdırellez Şöleni" ile Yaşandı

07.05.2026 12:25  Güncelleme: 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Kültür ve Bahar Şöleni, Paşaköy Spor Parkı'nda çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Başkan Alper Yeğin'in katıldığı etkinlikte, vatandaşlar baharı karşılamak için geleneksel ritüelleri yaşattı.

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Kültür ve Bahar Şöleni, Paşaköy Spor Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan atölyeler renkli anlara sahne oldu.

Sancaktepe'de baharın gelişi, Belediye Başkanı Alper Yeğin'in katılımıyla düzenlenen Hıdırellez Kültür ve Bahar Şöleni ile kutlandı. Paşaköy Spor Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, geleneksel ritüeller ve etkinliklerle baharı karşıladı.

Yeğin, vatandaşlar ile birlikte meydan ateşini yakarak baharın bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Alanda kurulan atölyelerde vatandaşlar çiçek taçları yapıp marteniçka ördü. Ayrıca, okunan maniler ve halk oyunları gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Yeğin, şölende yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

"Hıdırellez baharın gelişini müjdeler"

"Bizim bu etkinliği yapmamızda en büyük pay sahibi, emek sahibi, fikir sahibi olan Paşaköy muhtarımıza teşekkürü borç biliyorum. Bizi geçmişe götürdüğü için, sizlerle buluşmamıza vesile olduğu için kendisine teşekkür ederim. Başta Anadolu olmak üzere Balkanlar'da, Orta Asya'da Bahar karşılamak için yapılan bayramlar Hıdırellez bayramıdır. Saydığımız bu coğrafyaların kışları ağır geçer. Uzun geçer. ve doğa sanki bir daha hiç uyanamayacakmış gibidir. İnsanların umutlarından tükendiği bir anda derler ya her kışın sonu bahardır. Hıdırellez'de baharın gelişini müjdeler. Bu müjde öyle büyük bir müjdedir ki; baharla birlikte insanların umutlarını büyütür. Değişen doğa insanlara nimetler sunar. İnsanlar doğaya sunduğu bu nimetlerden dolayı minnetini gösterirler. Baharı karşılarken en güzel kıyafetlerini giyerek böyle renkli şenlikler yaparlar. Yemekler yapılır, birlikte yenilir, oyunlar oynanır. ve baharın gelmesiyle doğanın sunduğu nimetlerden dolayı dilekler için adaklar adanır."

Finalde Rumeli Ayhan rüzgarı

Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan aktiviteler yoğun ilgi gördü. Kına ve Çiçek Taç Yapımı Atölyeleri'nde geleneksel el sanatları sergilendi. Marteniçka Atölyesi'nde dilekler dilendi. Yüz boyama ve taş süsleme alanlarında çocuklar keyifli zaman geçirdi. Şölenin finalinde sahne alan sanatçı Rumeli Ayhan, performansıyla Sancaktepelilere keyifli bir gece yaşattı. Saat 20.30'da başlayan konserde vatandaşlar, Rumeli türküleri eşliğinde baharın gelişini dans ederek kutladı.

Yeğin, birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm Sancaktepe halkına teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Baharın Coşkusu, 'Hıdırellez Şöleni' ile Yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:45
Sezonu kapattı Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray’a şok
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:51:24. #7.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de Baharın Coşkusu, "Hıdırellez Şöleni" ile Yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.