Sancaktepe'de Baharın Coşkusu, "Hıdırellez Şöleni" ile Yaşandı

(İSTANBUL) - Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen Hıdırellez Kültür ve Bahar Şöleni, Paşaköy Spor Parkı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan atölyeler renkli anlara sahne oldu.

Sancaktepe'de baharın gelişi, Belediye Başkanı Alper Yeğin'in katılımıyla düzenlenen Hıdırellez Kültür ve Bahar Şöleni ile kutlandı. Paşaköy Spor Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, geleneksel ritüeller ve etkinliklerle baharı karşıladı.

Yeğin, vatandaşlar ile birlikte meydan ateşini yakarak baharın bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Alanda kurulan atölyelerde vatandaşlar çiçek taçları yapıp marteniçka ördü. Ayrıca, okunan maniler ve halk oyunları gösterileri renkli görüntülere sahne oldu.

Yeğin, şölende yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

"Hıdırellez baharın gelişini müjdeler"

"Bizim bu etkinliği yapmamızda en büyük pay sahibi, emek sahibi, fikir sahibi olan Paşaköy muhtarımıza teşekkürü borç biliyorum. Bizi geçmişe götürdüğü için, sizlerle buluşmamıza vesile olduğu için kendisine teşekkür ederim. Başta Anadolu olmak üzere Balkanlar'da, Orta Asya'da Bahar karşılamak için yapılan bayramlar Hıdırellez bayramıdır. Saydığımız bu coğrafyaların kışları ağır geçer. Uzun geçer. ve doğa sanki bir daha hiç uyanamayacakmış gibidir. İnsanların umutlarından tükendiği bir anda derler ya her kışın sonu bahardır. Hıdırellez'de baharın gelişini müjdeler. Bu müjde öyle büyük bir müjdedir ki; baharla birlikte insanların umutlarını büyütür. Değişen doğa insanlara nimetler sunar. İnsanlar doğaya sunduğu bu nimetlerden dolayı minnetini gösterirler. Baharı karşılarken en güzel kıyafetlerini giyerek böyle renkli şenlikler yaparlar. Yemekler yapılır, birlikte yenilir, oyunlar oynanır. ve baharın gelmesiyle doğanın sunduğu nimetlerden dolayı dilekler için adaklar adanır."

Finalde Rumeli Ayhan rüzgarı

Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar ve yetişkinler için hazırlanan aktiviteler yoğun ilgi gördü. Kına ve Çiçek Taç Yapımı Atölyeleri'nde geleneksel el sanatları sergilendi. Marteniçka Atölyesi'nde dilekler dilendi. Yüz boyama ve taş süsleme alanlarında çocuklar keyifli zaman geçirdi. Şölenin finalinde sahne alan sanatçı Rumeli Ayhan, performansıyla Sancaktepelilere keyifli bir gece yaşattı. Saat 20.30'da başlayan konserde vatandaşlar, Rumeli türküleri eşliğinde baharın gelişini dans ederek kutladı.

Yeğin, birlik ve beraberlik mesajı vererek tüm Sancaktepe halkına teşekkür etti.