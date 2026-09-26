Sancaktepe'de kokoreç çalışanı, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısı sonucu öldü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Sancaktepe'de seyyar kokoreç tezgahında çalışan bir kişi, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul Sancaktepe'de seyyar kokoreç tezgahında çalışan bir kişi silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
İnönü Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki seyyar kokoreç tezgahında çalışan Bektaş Can (47), motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Can, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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