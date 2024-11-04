Sancaktepe'de Mahalle Buluşmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Mahalle Buluşmaları Tamamlandı

Sancaktepe\'de Mahalle Buluşmaları Tamamlandı

Sancaktepe Belediyesi, vatandaşlarla 4 ay süren buluşmalar düzenleyerek öneri ve talepleri dinledi.

04.11.2024 12:14
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SANCAKTEPE Belediyesi'nin geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla başlattığı 'Mahalle Buluşmaları'nın sonuncusu Paşaköy mahallesi'nde gerçekleştirildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin 4 ay süren ve tüm mahallelerde gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşların önerilerini dinleyerek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

Sancaktepe Belediyesi, Sancaktepe'nin geleceğini ilçe sakinleriyle birlikte şekillendirmek amacıyla 'Mahalle Buluşmaları'nı başlattı. Sancaktepe'nin 19 mahallesi'nde gerçekleşen toplantılarda vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 5 Yıllık Stratejik Planı da vatandaşla paylaştı.

'İLK 6 AYLIK YAPTIĞIMIZ İŞLER VE ÖNÜMÜZDEKİ 4.5 YILLIK SÜREDE YAPACAĞIMIZ HİZMETLER HAKKINDA BİLGİ VERDİK'

Yeğin yaptığı açıklamada "Yaz ayı itibariyle başlatmış olduğumuz mahalle buluşmalarında demokrasinin çok güzel örneklerinden birini veriyoruz. Seçilmiş insanlar kendilerini seçen halka yaptıkları ve yapacakları hizmetler hakkında bilgi vermelidir. Geçtiğimiz ay yaptığımız ilk 6 aylık hizmet lansmanında komşularımıza ilk 6 aylık yaptığımız işler ve önümüzdeki 4.5 yıllık sürede yapacağımız hizmetler hakkında bilgi verdik. Benim için bu tür buluşmalar bir araya gelme, sohbet etme, dertleşme, sorunları dinleme, talepleri alma, yıllardır çözülememiş sorunları konuşma, birbirimizi anlama toplantısıdır" dedi.

Mahalle Buluşmaları kapsamında vatandaşlardan gelen 692 talebin 688'i Sancaktepe Belediyesinin ilgili müdürlükleri tarafından karşılandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sancaktepe'de Mahalle Buluşmaları Tamamlandı - Son Dakika

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