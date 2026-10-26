Sancaktepe'de sanal devriye ekipleri 4 kişiye 557 bin 367 lira ceza kesti - Son Dakika
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Sancaktepe'de sanal devriye ekipleri 4 kişiye 557 bin 367 lira ceza kesti

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Sancaktepe'de 23 Ekim'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüler üzerine sanal devriye ekipleri 4 kişiye toplam 557 bin 367 lira ceza kesti. Bir araç 60 gün trafikten men edilip ehliyete 60 gün el konuldu; diğeri süresi biten belgeyle yolcu taşıdığı için men edildi.

Sancaktepe'de trafikte tehlikeli hareketlerde bulunduğu belirlenen 4 kişiye toplam 557 bin 367 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "sanal devriye" faaliyetleri kapsamında 23 Ekim'de Ata Yolu Caddesi'nde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada yer alan iki araçla ilgili çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, araçların sürücüleri ile yolcuların kimlikleri tespit edildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 4 kişi, ekiplerce yakalandı.

Yakalanan 4 kişiye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "belediye sınırları içerisinde yetki belgesi süresi bittiği halde yolcu taşımak", "araçların hızını kavşaklara yanaşırken azaltmamak", "kavşaklarda gereksiz duraklamak", "yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması", "saygısızca araç kullanmak", "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" ve "sola dönüşlerde karşıdan gelen taşıtların geçişini beklememek" maddelerini ihlalden toplam 557 bin 367 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca araçlardan biri 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücüsünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Diğer araç ise süresi biten yetki belgesiyle yolcu taşıdığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sancaktepe'de sanal devriye ekipleri 4 kişiye 557 bin 367 lira ceza kesti - Son Dakika
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