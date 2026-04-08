Sancaktepe\'de Uyuşturucu Paylaşan Şüpheli Yakalandı

SANCAKTEPE'de sanal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren ve suç içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında sanal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendiren ve suç içerikli paylaşım yapan şüpheli tespit edildi. Görüntüleri ihbar olarak değerlendiren polis ekipleri yapılan teknik ve fiziki takibin ardından paylaşımları yapan kişinin M.A.D.(19) olduğunu belirledi. Şüpheli, dün Sancaktepe'de gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Gözalına alınan şüpheli M.A.D. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.