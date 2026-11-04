Sanchez, ABD ara seçim sonucunun İspanya'da sosyalistlere yarar sağlayacağını savundu - Son Dakika
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Sanchez, ABD ara seçim sonucunun İspanya'da sosyalistlere yarar sağlayacağını savundu

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD ara seçimlerinde Demokratlar'ın üstünlük sağlamasının 29 Kasım'daki erken genel seçimlerde sosyalistlere yarar sağlayacağını savundu. Anketler ise Halk Partisi ile Vox'un Meclis çoğunluğunu alacağını gösteriyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD'de yapılan ara seçimlerde Demokratlar'ın Cumhuriyetçiler'e karşı elde ettiği üstünlüğün, ülkesinde 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlerde sosyalistlere yarar sağlayacağını savundu.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün, Amerikan toplumu yalnızca yoksullaştıran politikalara karşı oy kullandı. Nefrete karşı, cinsiyetçiliğe karşı, iklim değişikliği inkarına ve elitlerin ayrıcalıklarına karşı oy kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Brezilya'da sol görüşlü Luiz İnacio Lula da Silva'nın 25 Ekim'deki ikinci tur seçimlerin ardından 4. kez ülkesinde devlet başkanı seçilmesine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın mensubu olduğu Cumhuriyetçi Partinin ara seçimlerde uğradığı yenilgiye atıfta bulunan Sanchez, şunları kaydetti:

"Brezilya'da oldu. ABD'de de oldu. ve yakında İspanya'da da olacak. (Ana muhalefetteki Halk Partisi lideri Alberto Nunez) Feijoo ve (Vox partisinin lideri Santiago) Abascal'ın binmeye çalıştığı aşırı sağcı dalga artık büyümüyor, çöküyor."

Bu arada Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de İber-Amerika Konferansı sırasında basına yaptığı değerlendirmede, Sanchez'e benzer bir şekilde ABD'deki seçim sonuçlarının İspanya'da sosyalistlere olumlu etkisi olacağını iddia etti.

Albares, "ABD'de Demokratlar'ın tarihi boyutlarda zaferiyle yaşanan değişim dalgasının, birkaç gün önce Brezilya'da olduğu gibi, İspanya'da da devam edeceğini öngörüyoruz. Çünkü söz konusu, tam olarak aynı şey." diye konuştu.

ABD'de "önemli bir değişim yaşandığını" kaydeden Albares, "seçmenlerin işbirliğinden mi yoksa çatışmadan mı yana olunacağı, diyalogdan mı yoksa orman kanunundan mı yana olunacağı sorularına sandıkta cevap verdiğini" savundu.

İspanya'da 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçim öncesinde yayımlanan tüm anketler ise şu anda ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi ile aşırı sağcı Vox partilerinin koalisyon ile iktidara gelecek Meclis çoğunluğunu elde edeceğini, solun büyük bir oy kaybı yaşayacağını gösteriyor.

Kaynak: AA
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