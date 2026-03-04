Sanchez'den Trump'a Ticaret Tehdidine Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sanchez'den Trump'a Ticaret Tehdidine Yanıt

04.03.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya Başbakanı Sanchez, Trump'ın ticaret tehdidine savaş karşıtlığıyla yanıt vererek uluslararası hukuku savundu.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Madrid ile ticari ilişkileri kesme tehdidine ülkesinin savaşa karşı olduğunu ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmeyeceğini söyleyerek yanıt verdi.

Sanchez, televizyondan yaptığı yaklaşık 10 dakikalık konuşmada hükümetinin tutumunu "savaşa hayır" sözleriyle özetleyebileceğini ifade etti. İspanya Başbakanı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların uluslararası hukukun zayıflamasına yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Trump, İspanya'nın Morón ve Rota'daki ortak ABD-İspanya askeri üslerinin İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklamasının ardından Madrid'i ticaret ilişkilerini tamamen kesmekle tehdit etmişti. ABD Başkanı, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede İspanya'nın "korkunç bir müttefik" olduğunu söylemiş ve "İspanya ile tüm ticareti kesebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Sanchez ise konuşmasında Orta Doğu'daki savaşın "bir felakete dönüşme riski taşıdığını" söyledi. Sanchez, İspanya'nın Ukrayna ve Gazze konularındaki tutumuna benzer şekilde bu kriz karşısında da barış ve uluslararası hukuku savunduğunu vurguladı.

İspanya Başbakanı ayrıca 2003 Irak savaşına İspanya'nın da katıldığını hatırlatarak o müdahalenin hedeflerine ulaşamadığını ve milyonlarca insanın yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini dile getirdi. Pedro Sanchez, İran'a yönelik saldırıların da benzer ekonomik ve siyasi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Sanchez, hükümetinin savaşın İspanyol vatandaşları üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak için yeni önlemler üzerinde çalıştığını da açıkladı.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Orta Doğu, İspanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanchez'den Trump'a Ticaret Tehdidine Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
Dursun Özbek’ten ’’maaşlar ödenmiyor’’ iddiasına net yanıt: Külliyen yalan Dursun Özbek'ten ''maaşlar ödenmiyor'' iddiasına net yanıt: Külliyen yalan
Görüntü Türkiye’den Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
UEFA’dan Arda Turan’ın Türkiye talebine cevap İşte maçın oynanacağı stadyum UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

13:37
Ronaldo savaştan mı kaçtı Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
Ronaldo savaştan mı kaçtı! Gündem olan soru sonunda yanıt buldu
13:30
İşte İran’a açık çek veren Burkina Faso’nun askeri gücü
İşte İran'a açık çek veren Burkina Faso'nun askeri gücü
13:09
İnfial yaratan BAE iddiası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
İnfial yaratan BAE iddiası! Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi
13:01
İran’a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
İran'a savaşta hiç beklemediği bir darbe daha: 150 kişi kayıp
13:00
Savaş sürerken Çin’den dikkat çeken adım Başarıyla fırlattılar
Savaş sürerken Çin'den dikkat çeken adım! Başarıyla fırlattılar
11:53
ABD ve İsrail’i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
ABD ve İsrail'i endişelendiren haber: İran, görünmez füzelerini devreye sokabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 13:48:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Sanchez'den Trump'a Ticaret Tehdidine Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.