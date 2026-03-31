Sanchez, İsrail'in İdam Cezasını Kınadı
Sanchez, İsrail'in İdam Cezasını Kınadı

31.03.2026 18:54
İspanya Başbakanı Sanchez, Filistinli esirlere idam cezası getiren yasayı kınadı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail Meclisinin, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasını kınadı.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İspanya hükümeti, İsrail parlamentosunun yakın zamanda onayladığı Filistinlilere yönelik idam cezasını kınıyor." ifadesini kullandı.

"Bu, aynı suçları işleyen İsraillilere uygulanmayacak asimetrik bir önlemdir. Aynı suç, farklı ceza. Bu adalet değil. Bu, apartheide doğru atılan bir başka adımdır." değerlendirmesinde bulunan Sanchez, dünyayı İsrail'in bu adımına karşı sessiz kalmamaya çağırdı."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İspanya, İsrail

