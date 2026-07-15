Sanchez, SDG Savunucuları Eş Başkanı Oldu - Son Dakika
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Sanchez, SDG Savunucuları Eş Başkanı Oldu

15.07.2026 19:56
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BM Genel Sekreteri Guterres, İspanya Başbakanı Sanchez'i SDG Savunucuları Grubu Eş Başkanı atadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) Savunucuları Grubu"nun Eş Başkanı olarak atadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sanchez'in SDG Savunucuları Grubu Eş Başkanı olarak atandığı ve bu görevi Barbados Başbakanı Mia Mottley ile yürüteceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Guterres, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ulaşılamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya. Misyonumuz açık, ölçekte ve hızda ilerlemeyi hızlandırmak." ifadelerini kullandı.

Sanchez'in kalkınmanın finansmanı, eğitim, eşitlik ve iklim eylemi dahil olmak üzere kritik konularda dinamik bir lider olduğunu belirten Guterres, 2030 gündeminin zamanın en büyük zorluklarıyla başa çıkmayı ve ortak küresel kalkınmaya katkıda bulunmayı sağlayan yol haritası olduğunu kaydetti.

Guterres, "Beş yıldan az bir süre kala dünya ilerlemeyi ilerletmek ve SDG'nin vaatlerini yerine getirmek için kritik bir fırsata sahip." ifadesine yer verdi.

Bu göreve 2022'de atanan Barbados Başbakanı Mottley'e eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau eş başkanlık ediyordu.

SDG Savunucuları, SDG 2030 gündemine dair verilen sözleri tutmak için küresel tutkuyu ve eylemi artırma konusunda Genel Sekreter'i destekleyen yaklaşık 15 resmi ve sivil liderden oluşuyor.

Savunucular grubunun üyeleri arasında Chobani kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya da yer alıyor.

Kaynak: AA

Politika, İspanya, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sanchez, SDG Savunucuları Eş Başkanı Oldu - Son Dakika

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