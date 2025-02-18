Sanchez: Ukrayna'ya Asker Göndermek İçin Erken - Son Dakika
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Sanchez: Ukrayna'ya Asker Göndermek İçin Erken

İspanya Başbakanı Sanchez, AB'nin Ukrayna'ya asker göndermesinin erken olduğunu belirtti.

18.02.2025 01:18
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin barış için Ukrayna'ya asker göndermesine yönelik girişimler için "erken" olduğunu çünkü Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın devam ettiğini söyledi.

Sanchez, ABD'nin girişimiyle Rusya ve Ukrayna arasında olası barış müzakerelerinin başlatılmasının gündeme gelmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Paris'te yapılan "acil zirvenin" ardından basına açıklama yaptı.

Paris'teki toplantıya katılan Avrupalı liderler arasında, Avrupa basınına göre "fikir ayrılığına neden olduğu" iddia edilen, AB'nin Ukrayna'ya asker göndermesi olasılığı için Sanchez, "Bunu düşünmek için erken, henüz barışın koşulları oluşmadı. Ukrayna'da halen savaş var. Orada ülkelerinin bağımsızlığını, güvenliğini, Avrupa modelini savunan askerler var." diye konuştu.

Sanchez, "Ukrayna'nın halen uluslararası toplumun ve özellikle de Avrupa'nın desteğine ihtiyacı var. İşgalci (Rusya) dışında kimsenin istemediği bu savaş devam ettiği sürece İspanya hükümeti olarak Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ABD yönetiminin olası barış müzakerelerine başlamak için temelleri attığını ve barış için bir fırsat olduğunu" kaydeden Sanchez, "Putin Rusya'sının kendisine yabancı toprakları ilhak etmesi ilk kez olmuyor. Bu barış görüşmelerini yeni bir sahte kapanışa dönüştüremeyiz. Kalıcı ve adil bir barış olmalı. Bu da Ukrayna ve AB'nin katılımını gerektiriyor." açıklamasında bulundu.

Sanchez, "Ukrayna'da bağımsızlıktan ve dolayısıyla barıştan bahsetmek aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğinden de bahsetmek demektir. Bunlar aynı madalyonun iki yüzüdür. Bu barış aynı zamanda zorluklar karşısında daha güçlü bir Avrupa'yı da beraberinde getirmelidir. Avrupa Birliğinin oldukça belirleyici bir dönemindeyiz." diye konuştu.

Sanchez, ayrıca İspanya hükümeti olarak savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sine çıkarma sözünü verdikleri hatırlatarak, "Savunma ve güvenliğe daha fazla harcama yapılabilmesi için mali kuralların değiştirilmesi gerekecek." dedi.

Başkent Paris'te Elysee Sarayı'nda yapılan Ukrayna konulu gayriresmi güvenlik zirvesine Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya Başbakanı Donald Tusk, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katıldı.

Kaynak: AA

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