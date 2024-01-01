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Sancı Mezarı: Konumu ve Hikayesiyle Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Sancı Mezarı: Konumu ve Hikayesiyle Dikkat Çekiyor

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çerkezdanişment köyünde bulunan sancı mezarı, kol ortasında kalan konumu kadar hikayesiyle de dikkat çekiyor. Mezarın tarihi ve kime ait olduğu bilinmezken, yaklaşık 5 asırlık olduğu tahmin ediliyor. Karın ağrısı olan insanların ağrılarını geçirdiğine inanılan mezar, çevre köylerden karın ağrısı olanları da ağırlıyor. 1953 yılında yaşanan bir sel nedeniyle mezar yolun kıyısında kaldı. 71 yıldır yol kenarında bulunan mezar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

01.01.2024 - 13:06,
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Sancı mezarı konumu kadar hikayesiyle de dikkat çekiyor

TOKAT - Tokat'tın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çerkezdanişment köyünde bulunan sancı mezarı kol ortasında kalan konumu kadar hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Karın ağrısı olan insanların ağrılarını geçirdiğine inanılan mezar, çevre köylerden karın ağrısı olanları da ağırlıyor. Mezarın tarihi ve kime ait olduğu bilinmezken mezarın yaklaşık 5 asırlık olduğu tahmin ediliyor. 1953 yılında yaşanan bir sel nedeniyle mezar yolun kıyısında kaldı. Mezar kaldırılmazken restore edilerek yol kıyısında bırakıldı. 71 yıldır yol kenarında bulunan mezar ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

1953 yılında itibaren mezarın yol kenarında bulunduğunu belirten köy muhtarı Abdullah Ceviz, "Buranın geçmişinde iki askerin bu köye gelip öldüğü ve bu mezarda yattığını söylüyorlar. Şimdiler de karın ağrısı olanları bu mezara getiriyorlar. Yeni doğan çocukların ağrısı olursa buraya getiriyorlar. 500 yıldan fazladır bu mezar burada olabilir. Askerlerin burada sancılanıp öldüğünü de söylüyorlar. Bu köyden çevreden gelenler oluyor. Bu yol 1953 yılında yapıldığından itibaren mezar yolun kenarında duruyor. Burayı zamanında açtılar, mezarlar çıkınca geri kapattılar "Şeklinde konuştu.

Sancı Mezarı: Konumu ve Hikayesiyle Dikkat Çekiyor
Kaynak: İHA
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Yeşilyurt, Tokat, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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