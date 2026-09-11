Sanders, yapay zeka sağlıkta isteniyor ama yavaşlatılmalı dedi - Son Dakika
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Sanders, yapay zeka sağlıkta isteniyor ama yavaşlatılmalı dedi

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ABD'li Senatör Bernie Sanders, yapay zekanın sağlıkta ve kanser tedavisinde kullanılmasını istediğini ancak insanlık için felaket boyutunda bir etki yaratma ihtimali düşük olsa bile yavaşlatılması gerektiğini belirtti.

ABD'li Senatör Bernie Sanders, yapay zeka kullanımının sağlık alanında, kanser ve diğer hastalıkların tedavisinde kullanılmasının istendiğini, ancak insanlık için felaket boyutunda bir etki yaratma ihtimali düşük olsa bile yavaşlatılması gerektiğini belirtti.

BBC'ye konuşan Sanders, yapay zekanın sağlık alanındaki başarılarının tamamının yok sayıp saymadığına ilişkin soruyu yanıtladı.

Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton'u "yapay zekanın babası" olarak tanımlayan Sanders, Hinton'un, yapay zekanın geliştirilmesinin sağlık hizmetleri ve diğer alanlar açısından birçok olumlu yönü olduğunu düşündüğünü aktardı.

Sanders, "Ancak, sektörün liderleri size doğrudan, tehlikeli bir teknoloji geliştirdiklerini söylediklerinde, bunun nereye gittiğini bilmediklerini söylediklerinde ve bilim insanları size bunun insanlık üzerinde felaket boyutunda bir etki yaratma ihtimali olduğunu söylediklerinde, bunu yavaşlatmamız gerektiğini söylememek için aptal olmanız gerekir."

Yapay zeka teknolojisinin sağlık alanı ve kanser tedavileri için geliştirilmesinin arzu edildiğini ancak, kesinlikle insanlığı yok ettiğini görmek istemediğini belirten Sanders, Hinton'un yüzde 10 ihtimalinden bahsettiğini ancak yüzde 5 veya yüzde 3'lük ihtimalin gerçekleşmesi durumunda ne olacağını sordu.

Ayrıca, Sanders, 3 Haziran'da yapay zeka modellerinin geliştirilmesinde insanlığa ait bilgi birikiminin izinsiz kullanıldığını belirterek yapay zeka şirketlerinin halka ortaklık vermeleri için yasa teklifi sunacağını açıklamıştı.

Nobel ödüllü bilim insanı Hinton, yüzde 10'luk olasılığın makul olduğu görüşünde

Nobel ödüllü bilim insanı Geoffrey Hinton, dün BBC'ye yaptığı açıklamada, insanların daha önce kendilerinden daha zeki olabilecek bir ürün ortaya koymadığını, bu nedenle olacakların tahmin edilemediğini belirtmişti.

Hinton, yapay zeka teknolojilerinin 10 yıl içinde "tüm insanları öldürebilme" olasılığının yüzde 10'dan fazla olduğuna ilişkin değerlendirmelerin "mantık dışı" olmadığını ifade etmişti.

Gelişmiş yapay zekanın ciddi risk teşkil etmesi için fiziksel sistemleri kontrol edebilmesine gerek olmadığını, "insanlarla konuşarak dahi kaosa yol açabileceğini" söyleyen Hinton, yüksek kabiliyetli sistemlerin biyolojik ya da siber saldırılarda veya bilgisayar virüslerinin tasarlanmasında kullanılabileceği uyarısında bulunmuştu.

Hinton, yapay zekanın insanlara zarar verecek hedefler geliştirmeyecek şekilde tasarlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sanders, yapay zeka sağlıkta isteniyor ama yavaşlatılmalı dedi - Son Dakika

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