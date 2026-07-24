Sandık Güvenliği İçin Ortak Platform Önerisi - Son Dakika
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Sandık Güvenliği İçin Ortak Platform Önerisi

Sandık Güvenliği İçin Ortak Platform Önerisi
24.07.2026 09:36
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İYİ Parti, sandık güvenliği için muhalefet partileriyle ortak bir platform oluşturmayı önerdi.

HABER: Halil YATAR/ KAMERAMAN: Tunahan GÜLER

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, sandık güvenliğinin sadece bir siyasi partinin değil, tüm muhalefetin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu bir rekabet aracı değil, hukukun sağlanması aracıdır" dedi. Sandık güvenliği konusunda ortak bir platform oluşturulması önerisinde bulunan Olgun, bu konuda siyasi partilere ziyarette bulunacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Türkiye'nin seçim sattına girdiğini belirterek, sandık güvenliğini sağlamak amacıyla parti il ve ilçe teşkilatlarının eğitim sürecinin başladığını söyledi. Yurttaşların seçim olup olmayacağı konusunda bile tereddütler yaşadığı bir süreçten geçildiğini belirten Olgun, olası bir erken seçime ilişkin sandık güvenliğinin sağlanması amacıyla diğer muhalefet partileriyle ortak bir platform oluşturmak için ziyaretlerde bulunacağını söyledi.

"VATANDAŞ SEÇİM OLUP OLMAYACAĞINI BİLE DÜŞÜNÜR HALE GELDİ"

Olgun, iktidarın siyasete olan güvenini zedelemeye çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Siyasete güvenin azalması sadece CHP'deki bu son olaylardan değil, mevcut iktidarın muhalefete yargı yoluyla dizayn etme çabasından dolayı vatandaşta bir güvensizlik oluşturmaya çalışıyorlar diyelim. Oluşmuştur diyemeyiz. Seçim olup olmayacağını bile vatandaş düşünüyor hale gelmişti bu yargısal baskıyla. Ama bunun hiçbir karşılığı yoktur bizim açımızdan. Anayasa'nın 67. maddesi açık. Vatandaşın seçim, siyasi faaliyette bulunma hakkı, seçimlere katılma hakkı anayasal bir güvencesidir. Bu zaten olacak. Bunu hiç kimse göze alamaz. Böyle bir şeyi kimse göze alamaz. Bu sebeple ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, muhalefette, siyasi partilerde veya vatandaşa ben bir karşılığı olacağını sanmıyorum."

"SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Olası bir erken seçim için il ve ilçe teşkilatlarının hazırlıklara başladığını vurgulayan Olgun, şunları söyledi:

"Bu seçim güvenliği çok önemlidir. Vatandaşta da bunu karşılığırı görmek istiyor. Ben oyumu veriyorum da oyum nereye gidecek? Geldiğimiz nokta itibarıyla da bu seçim muhalefet blokunda seçim güvenliğini sağlamak açısından biz bir sandık kurulları ve seçim kurullarında temsilcisi olan bir siyasi parti olarak bir adım attık. 81 ilimizde biz tüm parti teşkilatlarımızı buna hazırlıyoruz. Hatta bu ay başlıyoruz. İl il sadece sandık eğitimi değil, seçimden önceki evre, oy kullanma günü, oy kullandıktan sonra işte tutanaklı veri girişidir, bunun kesinleşmesine kadar itiraz sürecidir, kesinleşmesine kadar yapılacak işlerde teşkilatlarımızda vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.

"SANDIK GÜVENLİĞİ İÇİN PLATFORM OLUŞTURALIM"

İkinci bir şey de yaptık. Sandık güvenliği sadece bir siyasi partinin değil, bu tüm muhalefetin ortak sorumluluğudur. Bu bir rekabet aracı değil, hukukun sağlanması bir aracıdır. Bu sebeple ben diğer muhalefet partilerine de dün bir önerge verdim Meclis'te. Sandık güvenliği için yapılması gerekenlerin tespiti diye ve oradaki konuşmamda da söyledim. Bir platform oluşturmasını teklif ettim ve bunu ben siyasi partilerin hepsine gidip kendim de rica edeceğim. Biz bir muhalefet olarak sandık güvenliği konusunda bu bir partinin, iki partinin sorunu değil. Tüm muhalefet olarak bir platform halinde sandık güvenliğini nasıl bir tık daha yukarıda sağlayabiliriz? Bunun çalışmasını biz İYİ Parti olarak başlattık."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sandık Güvenliği İçin Ortak Platform Önerisi - Son Dakika

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