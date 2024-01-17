Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Tarife ve Fiyat Listesi Denetimi Gerçekleştirdi

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde tarife ve fiyat listesi denetimi gerçekleştirdi.

Tüketicilerin, henüz iş yerine giriş yapmadan mal veya hizmete ilişkin bilgi sahibi olmalarının sağlanması amacıyla yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde kapı girişleri önünde tarife ve fiyat listelerine yer verilmesi zorunlu oldu.

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra ilçe genelinde lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan işyerlerinde tarife ve fiyat listesi denetimi yaptı.

Ekipler, işletmelerin giriş kapılarında ve masalarında görünür şekilde fiyat listesi olup olmadığını inceledi. Müşterilerin kimseyle temas kurmadan fiyatları görebilmesinin esas alındığı uygulamaya uymayan veya uygunsuzluk tespit edilen işletmeler uyarıldı. Ekipler, asılan veya masaya bırakılan liste fiyatlarının kasa fiyatıyla uyuşup uyuşmadığını da inceledi.???????