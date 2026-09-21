Sandıklı'da Akdağ ve Hüdai'de jandarma 320 kişiyi sorgulayıp 5 bin lira ceza kesti - Son Dakika
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Sandıklı'da Akdağ ve Hüdai'de jandarma 320 kişiyi sorgulayıp 5 bin lira ceza kesti

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Sandıklı\'da Akdağ ve Hüdai\'de jandarma 320 kişiyi sorgulayıp 5 bin lira ceza kesti
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Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığı, Akdağ Tabiat Parkı, Akharım Mesire Alanı ve Hüdai Kaplıcaları'nda denetim düzenledi. 35 personelle 320 kişi sorgulandı; 40 araç trafik, 25 araç asayiş yönünden kontrol edildi, kurallara uymayanlara 5 bin lira idari yaptırım uygulandı.

? Sandıklı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirmesi, kamu düzeninin korunması ve doğal alanların muhafaza edilmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

? Akdağ Tabiat Parkı, Akharım Mesire Alanı ve Hüdai Kaplıcaları bölgesinde yapılan uygulamalarda, asayiş olayları, kamu düzenini bozabilecek davranışlar, çevreyi rahatsız edici gürültüler ile trafik güvenliğini tehlikeye düşüren durumlar kontrol edildi.

Ekipler ayrıca ehliyetsiz veya alkollü araç kullanımı, çevre kirliliği ve orman yangınlarına sebebiyet verebilecek davranışların önlenmesine yönelik titiz bir çalışma yürüttü.

? Asayiş timleri, asayiş komando timleri ve trafik jandarması timlerinden oluşan 35 personelin görev aldığı denetimler kapsamında 320 şahsın asayiş yönünden sorgulaması, 40 aracın trafik yönünden kontrolü ve 25 aracın da asayiş yönünden kontrolü gerçekleştirildi.

?Yapılan kontroller sonucunda kurallara uymayanlara toplam 5 bin lira idari yaptırım uygulanırken, uygulamalarda başkaca herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

?Sandıklı Kaymakamlığı, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların güvenli bir ortamda vakit geçirmesi ve doğal alanların korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sandıklı'da Akdağ ve Hüdai'de jandarma 320 kişiyi sorgulayıp 5 bin lira ceza kesti - Son Dakika
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