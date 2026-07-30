Sandıklı'da Anız Yangını Söndürüldü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
? Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Kızık köyünde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 200 dekar arazi zarar gördü.
Kaynak: AA
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